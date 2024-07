VIDEO: así fue la explosión en fábrica de tequila en Jalisco que dejó dos muertos

La explosión de dos calderas al interior de una fábrica tequilera de la empresa José Cuervo en Jalisco provocó la movilización de cuerpos de emergencias de distintos niveles de gobierno. Una fuga de gas generó el accidente. Autoridades locales instan a la población a resguardarse en sus hogares ante el riesgo de más explosiones.

El saldo preeliminar indica que hay dos personas muertas, 20 heridas y 5 desaparecidas por el hecho que impactó a la comunidad aledaña a la ubicación de dicha fábrica por el estruendo y las llamas que se desprendían del inmueble.

Explota una destilería en Tequila, Jalisco

A través de redes sociales circulan videos donde se observan las llamas que asoman por el techo de la empresa fabricante de la bebida.

Por otro lado, uniformados de Bomberos del municipio de Tequila también buscan en el arroyo de la Penal, un vehículo en el que según reportes de emergencia iban dos personas a bordo pero fueron jalados por la corriente de agua. Hasta el momento no se ha informado sobre la localización de las personas.

Alcalde exhorta a la población a no acercarse a la zona de la tequilera

“Ante esta situación que se está viviendo en Tequila, en la tequilera con estas explosiones ya se está atendiendo por parte de Protección Civil, está Cruz Roja, Seguridad Pública y Vialidad. Pedirte por favor, no te acerques, busca a tus familiares, resguárdense en sus domicilios, no se metan al primer cuadro porque todavía no se puede controlar esta situación. Te pedimos que protejas a los tuyos”, externó el alcalde de Tequila, José Alfonso Magallanes Rubio.

Como medida de prevención se ha evacuado de sus viviendas a vecinos cercanos a la fábrica tequilera. Trasciende que habría al menos dos trabajadores de la planta fallecidos, aunque esto no ha sido confirmado por parte de las autoridades locales. Esta tarde los rescatistas están rastreando el lugar en busca de lesionados o víctimas.