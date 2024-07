IMÁGENES FUERTES: padre intenta apuñalar en plena calle a su hijo por ser de la comunidad LGBT

Pablo Flores, un joven de 22 años de la comunidad LGBT, fue atacado por su propio padre quien pretendía apuñalarlo a mitad de la calle en la localidad de Huitzilac en Morelos.

Así lo denunció a través de su cuenta oficial de Facebook, en donde el joven escribió, “quiero hacer público que me encuentro en la Fiscalía ya que recibí un atentado por parte de mi papá quien intentó acuchillarme de manera pública y a plena luz del día, toda vez que siempre me ha juzgado y discriminado por ser parte de la comunidad LGBT”.

Ese día, los vecinos llamaron a la policía municipal quien auxilió a Pablo y lo trasladaron a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia por intento de homicidio. Sin embargo, las autoridades no detuvieron al agresor, a pesar de haberlo encontrado en la calle. "En este momento me encuentro sumamente preocupado a que me pueda pasar algo ya que la familia de mi papá es muy violenta y recibí amenazas", señaló Pablo.

El joven narró que tras el ataque solo recibió un cuchillazo en la pierna, "afortunadamente solo recibí el cuchillazo en mi pierna", añadió.

Pablo tras su denuncia. Foto: FB Pavel Flores

Morelos, primer lugar en delitos en 2023

El año pasado, Morelos se ubicó en primer lugar nacional en incidencia de delitos como despojo y secuestro, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“En 2023 se registraron mil 303 homicidios dolosos, una cifra que ha superado todos los récords. Durante ese año, seis meses tuvimos las cifras más altas, es algo que sucede todos los días y no se está poniendo atención”, afirma Roberto Salinas, director del centro de investigación de la organización Morelos Rinde Cuentas.