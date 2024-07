A 2 años de su desaparición, irrumpen familiares de Fernanda Cayetana en la FGE en Cancún

La madre Deysi Blanco y familiares de la adolescente desaparecida, Fernanda Cayetana, irrumpieron este lunes en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo en Cancún para exigir una reunión con el titular de la dependencia, Raciel López Salazar.

A dos años de la desaparición de la adolescente, sus seres queridos emprendieron una marcha que partió en lo que era su hogar, ubicado en la zona continental de Isla Mujeres. Durante tres horas, y acompañados de otros activistas, la mamá de Fernanda, así como su hermana caminaron por las principales calles de la ciudad.

En todo momento exigieron la aparición con vida de la menor, así como avances en su carpeta de investigación, pue desde hace un año se encuentran detenidos los dos principales sospechosos de su desaparición, Marcos “C” y su esposa Angélica “N”.

Una vez arribaron a la sede de la Fiscalía, el contingente ingresó a las oficinas con la intención de reunirse con López Salazar, sin embargo, esto no sucedió ya que este se encontraba en la capital del estado.

“Que hasta el jueves nos van a atender. No estoy de acuerdo. Ya esperé dos años, un año desde que el taquero y su mujer no dicen la verdad, no quiero esperar más tiempo (…) él dijo que en el caso de Fernanda él me iba a dar las respuestas (…) ya esperé dos años, ¿qué le cuesta venir?”, dijo Deysi Blanco.