¿Qué le pasó a Claudia, joven de 19 años que murió junto a su bebé por supuesta negligencia médica? 

Claudia, una joven de 19 años y su bebé perdieron la vida en el estado de Chihuahua. Esto después de una serie de presuntos actos de negligencia médica que ahora están denunciando su familia con el objetivo de pedir justicia ante las autoridades competentes.

Y es que este lunes, Arleth, hermana de Claudia, acompañada con la asociación civil “Grupo de Apoyo Mi Angelito Estrella” ha acudido a la Comisión de Derechos Humanos del estado con el objetivo de solicitar la intervención y la asesoría dede las instancias correspondientes para el seguimiento de su caso.

Sigue leyendo:

Protestan familiares de víctimas de supuesta negligencia médica

Juan Manuel Bernal revela que su madre murió por esta negligencia médica

De acuerdo con el testimonio de Arleth, hermana de Claudia, lo que ocurrió fue que el pasado viernes a las 9:00 horas de la mañana la joven le marcó por teléfono diciéndole que empezaba a tener contracciones, por lo que momentos después pasó por ella.

Así, aproximadamente a las 13:30 horas Claudia fue ingresada al Hospital de la Mujer y le informaron a su hermana que la joven debería quedarse debido a que tenía la presión alta. No obstante, horas más tarde le marcaron para decirle que la joven se había quitado los aparatos médicos y que quería su alta al vivir posible violencia obstétrica, pero para eso les estaban pidiendo la cantidad de 4 mil pesos, misma que no tenían.

A la mañana siguiente, el área de trabajo social le marcó a Arleth para decirle que sí iban a dar de alta a su hermana. Tras ir por ella, la llevó al Hospital Santa María, una instancia donde les informaron que la bebé ya no contaba con signos vitales.

No obstante, debido a que en el Hospital Santa María no tenía disponible el equipo necesario, tuvieron que regresar a Claudia al Hospital de la Mujer, donde finalmente la joven de 19 años de edad perdió la vida.

Al ser cuestionada por medios de comunicación, Arleth expresó que su hermana vivió presuntos malos tratos en el Hospital de la Mujer. Agregó que ella como acompañante no tenía ningún tipo de información sobre su procedimiento médico ni siquiera tenía datos de quien estaba encargado de atender a su familiar.

"No sé que tanto me le hicieron, porque yo a mi hermana la saqué mal. En el camino lo último que me dijo fue que se convulsionó y que los doctores no hicieron nada, ella me lo dijo con sus propias palabras", dijo la hermana de Claudia.