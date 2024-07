Metro CDMX: reportan retrasos en la Línea A hoy, 19 de julio

Con retrasos de hasta 20 minutos en la circulación de trenes en la Línea A, que corre de La Paz a Pantitlán, inician las labores del Sistema de Transporte Colectivo Metro en este 19 de julio.

De acuerdo con reportes de usuarios de este servicio, el cual transporta a cerca de cuatro millones de personas cada día, el retraso en el paso de los trenes genera aglomeraciones importantes en las estaciones de la línea.

Sigue leyendo:

Activan alerta roja por fuertes lluvias y granizo en tres alcaldías de CDMX: MAPA

Metro CDMX: cae árbol sobre las vías de la Línea 4, suspenden servicio temporalmente

Quedan atrapadas 3 personas en elevador de la estación Isabel La Católica del Metro

No obstante, voceros de la dependencia del gobierno capitalino no han confirmado esta información. En las restantes 11 líneas que componen la red del Metro de la Ciudad de México no se han reportado incidentes.

¿Qué es la marcha de seguridad?

De acuerdo con el pronóstico del clima ofrecido por el Servicio Meteorológico Nacional, durante toda la jornada hay posibilidades de lluvias en la Ciudad de México, lo que afectará el tránsito en la urbe.

Cuando sucede esto, en el Metro se suele aplicar el protocolo de marcha de seguridad, con la cual se reduce la velocidad de los trenes desde los 80 kilómetros por hora hasta los 35, lo que implica una mayor demora en los recorridos.

Dicho protocolo tiene como objetivo garantizar la seguridad de los pasajeros, minimizando en la medida de lo posible los choques por alcance en las rutas, los cuales pueden ocurrir cuando las vías se encuentran húmedas.