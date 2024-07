Temblor hoy: Protección Civil activa protocolos por sismo de 4.4 en Colima

Este martes 16 de junio se registró un sismo de 4.4 grados de magnitud en Colima, de acuerdo con información que reportó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) cuya intensidad causó alerta en la comunidad del estado donde se encuentra activo un volcán.

La Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) de Colima activó los protocolos debido al sismo de 4.4 con epicentro localizado a 15 kilómetros al noroeste de Villa de Álvarez.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) confirmó la intensidad del movimiento telúrico, registrado en punto de las 13:29 horas, mismo que fue perceptible en varios municipios de la entidad, no sólo en la zona conurbada de Colima-Villa de Álvarez.

De acuerdo a los reportes preliminares, no se reportan afectaciones en ninguno de los diez municipios de la entidad. Debido a que dicho sismo no fue mayor a los 5 grados, no se activó la alerta sísmica.

La UEPC exhortó a la población a través de varios canales de comunicación, a mantener la calma, e informarse únicamente a través de fuentes oficiales.

Por la mañana un sismo de 5.3 grados impactó a Oaxaca por el sonido de la alerta sísmica, en videos e imágenes que circularon en redes sociales por los habitantes se observaba el movimiento y dispersión de quienes se encontraban en sus cosas o locales ubicados al centro de esta entidad.

No se reportaron daños y dicha magnitud no ameritó que se activara la alerta sísmica en Ciudad de México, cuya cercanía o intensidad puede afectar de manera estructural.

TJM