Sebastián murió en un centro de rehabilitación en Sonora, su familia pide justicia

Familiares de Sebastián, un menor de tan solo 14 de años, han exigido justicia por la muerte del adolescente, quien falleció mientras estaba internado en un centro de rehabilitación en el estado de Sonora. Según las declaraciones de la familia, el pasado 7 de julio recibieron una llamada por parte del centro de rehabilitación "CPV para menores", donde se les dio a conocer el fallecimiento del menor.

De acuerdo con la familia, Sebastián estaba internado en el centro de rehabilitación ubicado en la colonia Palo Verde, al sur de Hermosillo, en Sonora. No obstante, los seres queridos del menor detallan que hay irregularidades en lo sucedido, ya que el centro les informó que el adolescente había dormido con el director del centro y supuestamente murió mientras dormía.

Sigue leyendo:

Papa Francisco: Los traficantes de droga son traficantes de muerte

Caen nueve personas con drogas y un cuerpo sin vida

Familiares de Sebastián piden investigación contra el centro de rehabilitación

El adolescente murió en el centro de rehabilitación. Foto: Archivo.

"Fuimos a comprar sabritas, nos pusimos a ver una película, yo (subdirector) me quede dormido, por la mañana quise despertar a Sebastián y me di cuenta de que ya no tenía signos vitales. "Todo esto sucedió en la recepción de dicho centro. Los familiares solicitamos grabaciones de las cámaras y la respuesta fue que en recepción no contaban con cámaras", es la denuncia que los seres queridos de Sebastián han compartido ante medios locales y redes sociales.

Cabe mencionar que los familiares también han denunciado que no han recibido los resultados de la autopsia del cuerpo de Sebastián, por lo que han exigido a la Fiscalía de Sonora que se agudice la investigación y se determine si se trató de un crimen, ya que - según aseguran - el joven gozaba de buena salud.

Detienen a dos personas por la muerte de Sebastián

Dos personas fueron detenidas por este hecho. Foto: Archivo.

El pasado domingo 14 de julio, las autoridades confirmaron que se ejecutaron dos órdenes de aprehensión en contra de dos personas de dicho centro, esto por su probable responsabilidad en los hechos. Se espera que en los próximos días se de a conocer más información sobre lo sucedido y se esclarezcan las causas que provocaron la muerte del menor.

Los detenidos quedaron recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Hermosillo, en espera de que las autoridades determinen fecha y hora para la audiencia inicial de imputación.