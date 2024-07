No pienso reforzar mi seguridad por atentado contra Trump: Sheinbaum

La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo rechazó reforzar su seguridad en sus recorridos y eventos públicos, tras el atentado contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ocurrido el fin de semana.

En conferencia de prensa en su casa de transición dijo que en el caso de México es distinto a Estados Unidos.

"No pienso yo reforzar la seguridad, ni mucho menos, se aleja mucho de la gente, voy a seguir con las giras cuando sea presidenta y esas no van a parar, eso es parte de la cuarta transformación, estar en territorio y no en el escritorio, si no te alejas del sentimiento de la gente, de lo que te puedan decir las personas en uno u otro lugar. Entonces hay que seguir en territorio", afirmó.

La morenista condenó el atentado que sufrió el expresidente Donald Trump, pero dijo que es bueno que el exmandatario estadounidense haya salido bien y continúe la contienda presidencial en Estados Unidos.

"Es totalmente condenable, reprobable la violencia, en general es reprobable, pero particularmente en este caso la violencia política, en un caso así y qué bueno que el expresidente Donald Trump está bien, porque finalmente continúa la contienda en Estados Unidos, sin que hubiera pasado a mayores", expresó.

Detalló que cuando ocurrió el atentado, viajaba en el vehículo con el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gira de transición.

"Casualmente estaba viendo mi celular y vi la nota casi minutos después de que había pasado (el atentado)", sostuvo.

Indicó que minutos después del atentado lanzó un mensaje en sus redes sociales para condenar el ataque en contra de Donald Trump.

