¿Qué juego quiere construir Six Flags, atracción con la que planean talar 151 árboles?

El parque de atracciones Six Flags se encuentra en el ojo del huracán luego de que diera a conocer sus intenciones de talar 151 árboles en una área verde de la Ciudad de México para construir una nueva montaña rusa, denominada "Roller Coaster tipo A". Sin embargo, la Secretaría del Medioambiente ha instruido a la empresa una consulta vecinal para recibir la aprobación de la ciudadanía y llevar adelante el proyecto.

El parque, situado en la carretera Picacho-Ajusco, de la alcaldía Tlalpan, informó que la nueva atracción requerirá impactar de manera permanente mil 160.13 metros cuadrados y se implementará en la zona de Hollywood. Al respecto, las organizaciones civiles se han pronunciado en contra y argumentan que las altas temperaturas y el continuo daño ambiental en la capital son razones suficientes para cancelar la nueva montaña rusa.

Six Flags ofrece reforestar Bosque de Tlalpan a cambio de talar 171 árboles

Six Flags abre módulo de consulta

Por su parte, Six Flags implementó un módulo de consulta ciudadana para recabar las firmas necesarias y recibir el aval de la ciudadanía. El módulo se encuentra en las afueras del supermercado Chedraui, ubicado en la carretera Picacho-Ajusco, en el que se puede leer "proceso de consulta vecinal roller coaster type A. Módulo informativo Six Flags México".

Vecinos de la alcaldía Tlalpan reprochan que el proyecto ya ha sido aprobado y la consulta vecinal es un "mero trámite". En tanto, Six Flags México ha emitido a través de sus canales oficiales y propuso remediar el impacto ambiental con la siembra de 171 árboles, con lo cual se atenderá a las preocupaciones de la comunidad sobre la deficiencia de áreas verdes.

Módulo vecinal de Six Flags

"Six Flags México está comprometido con el cuidado del medio ambiente. Por ello, tomará medidas diseñadas para minimizar el impacto ambiental del Proyecto. Cada paso que se dé estará alineado con principios de responsabilidad ambiental y compromiso social, asegurando un legado positivo para las generaciones futuras".

¿Cuál será la nueva atracción de Six Flags?

A pesar de no haber recibido la aprobación oficial por parte de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT), Six Flags México tiene contemplado instalar su atracción, denominada ""Roller Coaster tipo A", en la cual actualmente se encuentra "AQUAMAN SPLASH DOWN", uno de las montañas acuáticas más reconocidas del parque, debido principalmente a la divertida dinámica en la que asistentes se acercan a la infraestructura para recibir el impacto del agua.