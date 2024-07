Juez de Hidalgo libera a 20 migrantes acusados de narcomenudeo

El juez de control penal de Pachuca, Jesús Anim Ope Islas, determinó no vincular a proceso a 20 personas de origen extranjero que fueron acusados de narcomenudeo, debido a que consideró que hubo exceso en la ejecución de un cateo efectuado por la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPH) y por ello será liberado.

El juzgador señaló que hubo violaciones al Artículo 1º Constitucional, ya que se extendió en la propiedad contigua y no se permitió realizar actos de investigación en el inmueble cateado a la defensa de los imputados, pese a que el juez lo había autorizado el Ministerio Público no se presentó en el lugar y no lograron ingresar al espacio.

Actuaron de forma discriminatoria contra los extranjeros

El juez llamó la atención a los agentes de la policía investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) por considerar que actuaron de forma discriminatoria hacia las personas extranjeras, de quienes nueve hombres y 11 mujeres de nacionalidades cubanas y venezolanas, y por ello determinó que el cateo fue nulo.

El pasado 3 de julio elementos de la SSPH detuvieron a 22 personas, de las cuales 17 fueron originarias de Cuba, tres de Venezuela, quienes fueron aprehendidas en la ejecución de dos operativos simultáneos que llevó a cabo la dependencia estatal con el apoyo de la PGJEH en Pachuca.

El cateo se efectuó después de diferentes denuncias ciudadanas en las que fue señalado un domicilio en la colonia Adolfo López Mateos como presunto punto de narcomenudeo y en el despliegue se les decomisaron cien dosis de drogas como marihuana y 83 de cristal.

Según la PGJEH, los implicados no contaban con estancia legal en el país y por ello se dedicaban a actividades relacionadas con el robo en la zona metropolitana de Pachuca, por lo cual se efectuaron las medidas de seguridad correspondientes por parte de las autoridades estatales.

