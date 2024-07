NESTLÉ reconoce a 5 startups mexicanas

Nestlé llevó a cabo por segunda ocasión el foro Innovation Day, Regeneración by All in, evento que reafirma su compromiso con la salud de las familias mexicanas y la innovación a partir del impulso a emprendimientos que contribuyan al cuidado del planeta para las próximas generaciones.

En el foro participaron The Yield Lab Latam, firma de capitales de riesgo que invierte en startups latinoamericanas de la industria AgriFood, Endeavor, comunidad de emprendedores de alto impacto, emprendedores y líderes de la industria alimentaria para presentar propuestas basadas en tres ejes: consumidor, aceleración digital y sustentabilidad.

Asimismo, se dieron a conocer a las cinco startups ganadoras de la convocatoria “Regeneración by All In”, que tendrán la oportunidad de impulsar, desarrollar y mejorar sus proyectos innovadores de la mano de Nestlé, por sus ideas que ofrecen biotecnología para solucionar problemas hídricos, restaurar plantas de los cultivos o transformar los productos para reducir el desperdicio.

Startups ganadoras

KRAN. Ofrece soluciones sostenibles con tecnología de nanoburbujas para solucionar problemas hídricos en la industria.

ALIS. Utiliza biotecnología con productos de microalgas en beneficio de la industria.

MICROENDO. Sus biofertilizantes analizan los cultivos y crean un bio-inoculante para restaurar las plantas.

CHUM CHUM. Rescata y transforma alimentos con el objetivo de reducir el desperdicio.

H2OK. Da precisión en los sistemas de fluidos industriales para optimizar el uso de agua y energía con Inteligencia Artificial.

Nestlé busca pilotear estas startups, acompañarlas con infraestructura y experiencia para impactar de manera positiva en la nutrición, salud y el bienestar.

Fausto Costa, Presidente Ejecutivo de Nestlé México, aseguró que innovar es lo que mantiene vigente a la marca desde hace más de 90 años en México y, a nivel mundial,158 años.

“Tenemos que buscar cada día soluciones para reducir el impacto ambiental, pensar en el planeta trae sus retos, además de dar la oportunidad de una buena alimentación a todos los habitantes”.

En tanto, Diana Alcalá, Vicepresidenta de Planeación Estratégica de Nestlé México señaló que el compromiso con la alimentación está en la innovación, ya que es el ADN de la marca y este foro es una combinación para traer herramientas e impulsar el ecosistema.

“No sólo se trata de nuestros procesos internos, sino de la manera en la que trabajamos día a día por una alimentación más balanceada, con ingredientes de buena calidad y mejores procesos, para que el consumidor disfrute y sea bueno”.

