Iztapalapa tendrá la primera recicladora de aparatos tecnológicos: Alaide Alavez

Iztapalapa será una alcaldía próspera en materia de desarrollo económico y emprendedurismo, afirmó la alcaldesa electa en Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz. Durante la inauguración del “Primer Congreso Retos y Oportunidades del Sector Empresarial” organizado por la Asociación de Empresarios de Iztapalapa (AEI), Alavez Ruiz señaló que uno de sus proyectos es construir un “clúster de reciclado tecnológico”, pues quienes actualmente reciclan este material no cuentan con las medidas de seguridad necesarias.

“Vamos a pedir de su ayuda, asesoramiento, acompañamiento, porque vamos a ser el único lugar en la ciudad en donde se procese ya en forma el reciclado tecnológico. Vamos a habilitar varias figuras y modalidades que nos permitan hacer de la participación de quienes actualmente reciclan algo más seguro, más productivo, porque actualmente se hacen condiciones muy adversas; en el tema de la salud, la separación de las partes de un aparato tecnológico se lleva a cabo pero de manera muy insegura”, apuntó.

Sigue leyendo:

No soy una simuladora: Aleida Alavez

Llama Brugada a capitalinos a defender que "el amor es amor y el amor es diverso"

Asimismo, dijo que continuará apostando por sistemas de captación de agua pluvial, “vamos a apostarle en mucho a crecer los pozos de absorción en Iztapalapa”. Además de que, apuntó que un reto será que “las coladeras pluviales ya no estén conectadas al drenaje, sino más bien hacerlas para infiltración”. Expresó que también instalará tecnologías para el tratamiento de agua en zonas específicas de la demarcación y que esto permita reverdecer espacios públicos.

“Vamos a poner en marcha un plan piloto para evitar inundaciones primero a pequeña escala, después a más grande escala por zonas donde tenemos muchas dificultades en esta época de lluvias”, manifestó.

Por ello, invitó a los empresarios iztapalapenses “a que esto lo planeemos juntos, que hagamos un plan que permita que todo aquel emprendedor que quiera pues abonar a este esfuerzo por una Iztapalapa próspera pues bienvenida y bienvenido”.

Por su parte, el presidente de CANACO Ciudad de México, José de Jesús Rodríguez Cárdenas criticó que la reforma al Poder Judicial -“que pretende colocar y elegir a los ministros, a los magistrados y a los jueces a través del voto popular- “pone en riesgo la inversión en nuestro país y ya no sólo la extranjera, sino la local”.

Reconoció que si bien es necesario una reforma de este tipo para “tener una justicia pronta y expedita, cosa que no lo hay”, pero “nunca para elegir un magistrado o a un juez o un ministro” ya que esto se debe “hacer por otros atributos que no sean la carrera judicial, tal vez un examen de oposición y experiencia”.

“(Con esto) ponemos en duda los resultados y ponemos en duda la justicia de nuestro país. La autonomía es fundamental, pero sin duda alguna también la elección deberá de ser colegiada y por atributos y no por popularidad”, aclaró.

Hizo un llamado al sector empresair

FOTO: Especial

Alaide Alavez nombra los retos más grandes para Iztapalapa

Puntualizó que el sector empresarial, no se puede quedar callado ante esto “porque nosotros somos quienes sostenemos a una economía, somos los que invertimos, somos los que generamos el empleo de este país”.

Añadió que otro reto es la informalidad, pues dijo que “el comercio formal hoy representa solamente el 48 por ciento de la economía de este país y el 52 por ciento es informalidad”.

“Nuestro reto es que la informalidad pueda transitar a la formalidad, que la base tributaria que está solamente en ese 48 por ciento crezca, no haya otras alternativas. Y el más perjudicado, sin duda alguna, el que no tiene una vida digna, sin duda alguna, el que no cuenta con la salud y con estas prestaciones, sin duda alguna, es la informalidad”, destacó.

Mientras que, la presidenta de AEI, Rubí Sánchez Gallegos resaltó que es de suma importancia la colaboración entre las autoridades capitalinas, pues en materia fiscal aún hay pendientes como: “la inseguridad que limita la inversión privada, la falta de programas de apoyo que permitan que las empresas micro, pequeñas y medianas tengan acceso a servicios de capacitación y consultoría en condiciones preferenciales, así como la carencia de un sistema de incubación de empresas”.

Agregó que “el empleo es el mejor instrumento para combatir la pobreza y la desigualdad social, ya que permite a las personas mejorar su calidad de vida y fortalecer su desarrollo humano”.

“Esperamos que las nuevas administraciones federal y local implementen políticas públicas que incentiven la creación y fortalecimiento de empresas y emprendedores, tomando como base el potencial de esta ciudad, para continuar siendo el mayor polo de desarrollo económico del país”, concluyó.

edg