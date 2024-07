Ecatepec: utilizan dron para lanzar explosivos a la casa del exregidor Guillermo Fragoso

La noche del martes 9 de julio los habitantes del pueblo de Santa María Chiconautla, Ecatepec reportaron una fuerte explosión en una vivienda de la calle Insurgentes, la cual, es propiedad del exregidor y líder del Sindicato Nacional de Trabajadores 25 de marzo, Guillermo Fragoso, quien comentó ante distintos medios de comunicación que las primeras investigaciones apuntan a que se utilizó un dron para lanzar el poderoso artefacto explosivo que provocó múltiples daños en su propiedad.

Es importante señalar que, el propio Guillermo Fragoso, declaró que no se reportaron personas heridas por estos hechos debido a que su familia había salido a cenar, mientras que él se encontraba en su oficina cuando sucedieron los hechos, la cual, se ubica a un kilómetro de distancia y asegura haber escuchado el estruendo generado por la poderosa explosión.

La poderosa explosión provocó serios daños al interior de la vivienda de dos niveles, algunos de los más visibles fueron que todos los cristales de puertas y ventanas se quebraron, además, las puertas de madera también resultaron afectadas, así como muebles y otros enseres domésticos, por si fuera poco, se sabe que algunos muros también resultaron con daños, sin embargo, se desconoce si estos comprometen la estructura general, por lo que es probable que personal de Protección Civil acuda a realizar una evaluación en la que se pueda determinar el estado de la estructura.

Por su parte, Guillermo Fragoso, quien también es dirigente de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), señaló que actuará por la vía legal y denunciará los hechos ante las instancias correspondientes para que se castigue a los responsables de atentar contra su vida y contra la de su familia.

El ataque a la casa de Guillermo Fragoso solo dejó afectaciones materiales. Foto: FB: MemoFragosoB

“Es algo que no podemos permitir, no sé qué se busque con este atentado hacia mi familia y mi persona, pero vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Confío en las instancias de gobierno correspondientes para que se investigue porque no podemos permitir esto, esto nos va a dar fuerza para seguir adelante, ahorita solo fueron daños materiales”, expresó Guillermo Fragoso.

Memo Fragoso pide la intervención de Delfina Gómez

La mañana de este miércoles 10 de julio, Guillermo Fragoso emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que reitero que tanto él como su familia se encuentran bien, sin embargo, mencionó que estos hechos solo sirvieron para que siga alzando la voz en contra de la inseguridad y la violencia que se vive en las calles del municipio de Ecatepec, además, aprovechó para pedir la intervención de la Maestra Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, para que se pueda esclarecer el atentado en su contra.

Guillermo Fragoso emitió este comunicado a través de sus redes sociales. Foto: FB: MemoFragosoB

“Confío plenamente en los trabajos que ya efectúan las autoridades encabezadas por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, por eso solicito su intervención para esclarecer este atentado y dar con los responsables, el poder servir significa para mí y para los mexiquenses acabar con la impunidad del pasado, por eso estoy convencido que caerá quien tenga que caer”, se puede leer en el comunicado de Guillermo Fragoso.