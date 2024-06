Alertan incremento de alcohol y drogas entre los adolescentes en México

Un aumento importante en el consumo de alcohol entre los menores de edad en México, es la presencia de un mercado ilegal del 40 por ciento de destilados, al que tienen acceso los jóvenes.

Así lo dio a conocer, Jessica Paredes Durán, directora general de la Fundación de Investigaciones Sociales, en el Foro “Cero Consumo de sustancias psicoactivas en niñas, niños y adolescentes”, organizado por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Consumo de alcohol entre jóvenes Foto: Especial

"México es un país que en destilados tiene un 40 por ciento de mercado ilegal; es decir, un mercado de dudosa procedencia y es ahí donde también, se pone en mayor riesgo, a los grupos más vulnerables como son los menores de edad. Existen leyes, reglamentos para México, donde no se le puede vender a los menores de edad. Sin embargo, el mercado ilegal sí está llegando a los menores de edad, lamentablemente”, comentó.

Población consume alcohol en grandes cantidades

Aseguró que, en nuestro país hay un 60 por ciento de entre 12 y 65 años de la población que es abstemia, un 23 por ciento toma alcohol de manera moderada, pero existe un porcentaje del 18.2 por ciento, que realizan un consumo excesivo, mientras un 1.3 por ciento ya son dependientes, siendo el consumo explosivo el que mayor daño hace.

Consumo de bebidas combinadas con alcohol Foto: Especial

“Me guardo la del glu glunes, me guardo la del martinis, me guardo la del miercolitros, la del juebebes, y el viernes me tomo las de toda la semana, y pido prestadas para la próxima. Ese consumo en México, se llama esporádico cada fin de semana, pero explosivo, y ese patrón de consumo es el que nos está haciendo muchísimo daño porque nos está llevando a la embriaguez constantemente”, expuso.

José Castrejón Vacío, director del Centro de Estudios Superiores, Monte Fénix, señaló que el impacto que está teniendo la pandemia de la salud mental post Covid, ha provocado que más del 30 por ciento de adolescentes registre abuso en el consumo de alcohol, iniciación de consumo de drogas del 15 por ciento de estudiantes en educación media, entre otros problemas que enfrentan los menores de edad, como el acoso escolar, trastornos alimenticios y el mal uso de las tecnologías.

