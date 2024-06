Habitantes de Cotija de luto tras asesinato de alcaldesa Yolanda Sánchez

Cotija, Michoacán.- Los habitantes de Cotija, Michoacán están de luto, su presidenta municipal, Yolanda Sánchez Figueroa, fue asesinada la noche del lunes en pleno centro de la ciudad. De acuerdo a las investigaciones, la alcaldesa salía de un gimnasio cuando fue atacada a tiros por un comando a bordo de una camioneta; en la agresión, ella y un escolta fueron lesionados, pero al ser atendidos en un hospital, ambos fallecieron.

Yolanda Sánchez presentó al menos 18 disparos por arma de fuego, sin embargo, en la escena del crimen los agentes ministeriales contabilizaron cerca de 50 impactos de calibre 7.65x39. En septiembre pasado, Yolanda Sánchez fue privada de la libertad durante dos días a manos de un grupo armado en Zapopan, Jalisco. Tras el plagio, que terminó cuando la munícipe fue liberada en un autobús rumbo a Michoacán, compartió a El Heraldo de México que se sentía segura en su municipio, y que, a pesar del secuestro, no tenía miedo.

Sigue leyendo:

Claves del asesinato de Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija: CJNG, balazos y un secuestro

“Estamos viviendo una situación de inseguridad tremenda que todo el ciudadano estamos expuestos a ser dañados, a ser lastimados, yo nunca había sentido tanta inseguridad o me había sentido tan vulnerable. Ayer en reclamo decía el gobernador, es que nunca pidió seguridad, pues es que yo en mi pueblo siempre estuve segura, si yo me hubiera sentido insegura lo hubiera hecho, aquí tengo al director (de seguridad) aquí tengo a mi gente que siempre me apoya; ayer lo decía, el que nada debe nada teme, entonces, segura siempre me sentí aquí segura. -El día de hoy ¿tiene miedo usted?- No, no, no tengo miedo”, expresó.