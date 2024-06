Transportistas iniciaron los bloqueos que anunciaron desde ayer, en la Autopista Puebla - Orizaba, a la altura de la caseta de Amozoc. Hasta el momento, este es el único punto en el que han obstruido la vialidad para manifestarse por falta de pagos como proveedores de materiales para carreteras y construcción.

Los inconformes colocaron algunos tráilers sobre la vía, en donde se manifiestan con pancartas y lonas. En el lugar hay presencia de patrullas de la Guardia Nacional, como parte de su labor para resguardar las carreteras. Desde el bloqueo en la Puebla-Orizaba, en la caseta de Amozoc, Mary Flores, vocera del Movimiento de Transportistas Unidos, señala que la deuda es de 90 millones de pesos, con más de 500 transportistas afectados.

De acuerdo con un comunicado, el grupo "Transportistas Unidos" colocará hasta 130 tráilers en salidas carreteras de los estados mencionados anteriormente, además del aeropuerto de Cancún. Ante el anuncio es recomendable que los automovilistas tomen precauciones y salgan con anticipación.

Como parte de la información difundida por los transportistas se sabe que realizarían los siguientes bloqueos:

30 unidades de carga tipo tráiler (GONDOLA) ubicados en Caseta de Amoxoc Puebla a las 8:00 am. el día 28/06/24

20 unidades de carga tipo tráiler (GONDOLA) ubicados en FRENTE 7 XUL-HA BACALAR. a las 8:00 am. el día 28/06/24

10 unidades de carga tipo tráiler (GONDOLA) ubicados Carretera Federal 186 A la altura del C4, situado en la carretera Chetumal-Huay Pix, a las 8:00 am. el día 28/06/24

10 unidades de carga tipo tráiler (GONDOLA) en CARRETERA FEDERAL 307 ENTRONQUE AEROPUERTO TULUM. a las 10:00am. el día 28/06/24.



