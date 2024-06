Halcones, el arma secreta de los aeropuertos, almacenes de comida y cultivos contra las plagas de palomas

Te has preguntado por qué no hay cientos de palomas anidando en los techos o volando en el espacio aéreo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) o del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), o por qué los campos de cultivos o almacenes de alimentos no han colapsado por heces dañinas de las plagas de palomas. La respuesta son los halcones.

Halcones. Foto: Tomada de TohidAzimi

Y es que, tan solo la presencia de estas aves rapaces, provoca que la fauna nociva como las palomas huyan del lugar. El maestro cetrero Alef Zain, quien tiene 40 años de experiencia en crianza de aves rapaces, explica para El Heraldo de México que la cetrería no es tener a los halcones sometidos para el entrenamiento que reciben, sino que también esta labor es determinante en la conservación de especies en peligro de extinción, como lo hacen en el Centro de Reproducción y Rehabilitación de Aves Rapaces "Cerro del Viento".

Ahí, algunas de las aves rapaces criadas en cauterio son para su reintroducción en su medio natural y otras para trabajar con el hombre como la Aguililla de Harris y los Halcones Aplomados.

Maestro cetrero Alef Zain. Foto: tomada de German Elst

“En criaderos autorizados por la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como el Cerro del Viento, reproducimos las aves en cautiverio y Semarnat nos autoriza poder utilizarlas para hacer un control biológico en aeropuertos, en industria alimenticia como campos de cultivo, lugares de almacenamiento de granos, en los hangares, en las fábricas que tienen plagas de palomas, pues con las aves de presa se ahuyentan”.

Alef Zain, quien se ha capacitado sobre la cetrería y ha brindado capacitaciones en distinto foros de Emiratos Árabes, República Checa, España, Alemania y Sudamérica, explica a detalle en qué consiste el control biológico y cómo es la participación del halcón en esta tarea muy poco conocida.

Alef Zain con un halcón.

“Las aves que hacen control biológico, son aves que no saben cazar, ellos nada más hacen vuelos de dispersión. No hay mejor técnica para hacer control biológico para dispersar aves que metiendo un depredador que por temor ahuyente a las palomas”.

“Las llevamos a que vuelen dos o tres horas (a los lugares donde requieren de la dispersión de palomas) y luego regresan a comer y les llenamos su tina de agua para que se bañen”, añade el experto e integrante de la asociación Halconeros de Norteamérica de la cual pertenece desde 1990.

Señala que cuando los halcones se jubilan, son utilizados para la reproducción de otras aves, ya que no pueden liberarlos porque no sobrevivirían en su hábitat.

Halcón. Foto: Augusto García

¿A qué edad son entrenados los halcones para el control aviar?

Indicó que hay dos tipos de modalidades para la crianza de halcones para el control aviar, la primera son las “parentales”, en donde las crías permanecen con sus padres hasta los 60 días, después empiezan con su entrenamiento, pues ya pueden volar y cazar.

Halcones bebés. Foto: Centro de Reproducción y Rehabilitación de Aves Rapaces "Cerro del Viento"

Y las aves "improntadas", que son las criadas desde que salen del huevo por el ser humano, “desde que nacen están en aprendizaje con nosotros y su entrenamiento termina hasta los 90 días de edad”, dijo.

Aves "improntadas". Foto: Centro de Reproducción y Rehabilitación de Aves Rapaces "Cerro del Viento"

Agregó que también rehabilitan halcones lastimados por chocar contra autos o heridos por cazadores furtivos, los cuales son rehabilitadas con drones para tener un mejor resultado en su condicionamiento físico.

Señaló que un cetrero debe tener el espacio, lugar e instalaciones para tener por lo menos un ave en buenas condiciones, en su caso, cuenta con espacios para tener más de 40 aves, atendidas por sus dos hijos, un estudiante de la UNAM y él, quien le dedica todo su tiempo libre, pues por las mañanas trabaja en Pemex.

Accidentes durante el entrenamiento

Zain contó que no están exentos de los incidentes durante el entrenamiento de los halcones, pues en una ocasión una de las aves se encontraba volando en el aeropuerto de Santa Lucía, sin embargo, las fuertes corrientes de aire hizo que perdieran su señal. Un día después un biólogo en el Zoológico de Chapultepec se contactó con él para entregarle el halcón, previo a documentación que comprobara que era dueño del ave.

"Las aves cuenta con una plaquita o un anillo con mi número de teléfono, entonces un día después me habló y me contactó el biólogo para decirme que tenían mi ave, pero tenía que demostrar con documentación certificada que era mía, y lo hice. En 24 horas el ave se desplazó más de 100 kilómetros".

Halcón. Foto: Augusto García

Reproducción de aves en el santuario "Cerro del Viento" en Tlaxcala

Cabe destacar, que el costo para mantener un halcón oscilan entre los 30 mil pesos, a esa cifra se suma su alimentación diaria. Además cada ave en cautiverio pueden llegar a vivir hasta 25 años, diez más que las aves en su vida natural.

“(En cuanto a costos), depende qué especie, pero una Aguililla de Harris necesita una caperuza, un señuelo, pihuelas, cascabeles, un transmisor de telemetría, GPS (que registra temperatura y movimientos), todo alrededor de 30 mil pesos a parte para darle alimentación diaria, como codorniz, rata de bioterio o conejo, estamos hablando de 80 pesos diarios, además se necesita de instalaciones y una percha adecuada para el ave”.

Accesorios para un halcón. Foto: Centro de Reproducción y Rehabilitación de Aves Rapaces "Cerro del Viento"

El santuario Cerro del Viento en Tlaxcala cuenta con 2 mil metros cuadrados, instalaciones halconeras, en donde tienen cámaras de reproducción, una torre para halcones para que vuelen en libertad, entre otros aditamentos. En 5 años, el proyecto del santuario lleva el 20 por ciento de desarrollo, pues los gastos corren a cuenta de Zain, sus hijos y del control aviar que ofrecen a distintas empresas, ya que hasta el momento no han obtenido ningún apoyo económico del Gobierno Federal para la reproducción y preservación de los halcones peregrino, aplomado, pradera y Aguililla de Harris.

“Lo más difícil es el proyecto que tenemos, el tener tantas aves demanda mucho dinero, tener equipos nos ha costado mucho trabajo, más que nada es lo económico, porque mantener un lugar así, es muy costoso”.