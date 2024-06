Fiscalía Anticorrupción es incapaz de vincular a proceso a exfuncionarios denunciados

La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción no ha tenido la capacidad de presentar de manera correcta la integración de carpetas al Poder Judicial, por lo cual ningún exfuncionario de la administración de Francisco García Cabeza de Vaca ha sido vinculado a proceso.

Tania Gisela Contreras López, consejera Jurídica del Gobierno del Estado no descartó que tal incumplimiento por parte de la Fiscalía se haya de manera deliberada para el encubrimiento de quienes incurrieron en infracciones a la ley. Por ello insistió en que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción debe hacer su trabajo y bien a fin de que cumpla con sus objetivos y no se torne cómplice en la impunidad.

En ese sentido, dio a conocer que se tuvo una resolución de una Sala Regional del Poder Judicial de la Federación respecto a la calificación de un no a vinculación a proceso por un juez de Victoria el cual determinó que la Fiscalía no presentó los elementos suficientes para realizar la vinculación. Así la Sala Regional resolvió que quien actuó como juzgador califico de manera correcta la no vinculación al proceso en razón de que la Fiscalía no había cumplido con los requisitos correspondientes para que se realizará esta acción.

Contreras López, reiteró que es evidente que no se ha logrado la vinculación a proceso porque no existe la capacidad de presentar de manera correcta las carpetas al Poder Judicial. Anunció que se presentará una estadística de como reiteradamente se han estado suspendiendo las audiencias por causas que se consideran no debieran suceder. Tan solo la semana pasada cuatro carpetas de investigación los jueces del Poder Judicial del Estado han determinado la inexistencia de elementos para vincular a proceso.

No pueden llevar el caso ante el poder judicial

Al menos 100 exfuncionarios públicos son los denunciados

La consejera jurídica Tania Contreras López señaló que las audiencias de al menos 100 exfuncionarios públicos del sexenio del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca han sido pospuestas de manera injustificada.

“Hemos tenido el Poder Judicial que las carpetas de investigación no están integradas debidamente y son devueltas a la Fiscalía, y además las audiencias se posponen de manera injustificada”, dijo López en una entrevista para el medio Hoy Tamaulipas.

Francisco García Cabeza de Vaca

También comentó que a casi dos años de haber interpuesto las denuncias, únicamente se ha sancionado a una ex servidora pública, misma que reconoció las imputaciones de las que fue sujeta, aunque también debió vincularse a la titular de la dependencia, de quienes, se reservó algunos datos.

¿Qué hace la Fiscalía Anticorrupción?

La Fiscalía Anticorrupción ejercerá sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común. La actuación de sus servidores se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos.

Fiscalía Anticorrupción

Su misión es investigar y conocer de los delitos considerados por la ley como hechos de corrupción, y en su caso sancionar las conductas desplegadas que llevaron a cometer el ilícito; así como prevenir hechos de corrupción a través de la correcta implementación de programas y lineamientos que se fijen en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.

