“Renace” una laguna en Yucatán por las lluvias

Debido a las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días en Yucatán, usuarios de las redes sociales reportaron que la laguna Nachi Cocom, ubicada en el municipio de Tizimín, se volvió a llenar de agua luego de varios años de estar seca. Al “renacer” este cuerpo de agua, se ha observado que animales de la zona acuden a beber, como aves, venados, monos y hasta jaguares.

Los habitantes de esta localidad esperan que ahora que la laguna Nachi Cocom está llena de nuevo, se reactive su vocación turística y les genere derrama económica. Pero no todo son buenas noticias. La Secretaría de Seguridad Pública informó que a causa de las fuertes precipitaciones se han registrado inundaciones en comunidades rurales mayas, por lo que en algunos casos han tenido que reubicar a familias.

Por ejemplo, en la localidad de Tilohop, municipio de Yaxcabá, los policías auxiliaron a la señora María Angelina, una adulta mayor cuya vivienda maya sufrió afectaciones por el agua de la lluvia.

¿Cómo evitar contaminar un cuerpo de agua?

Los cuerpos de agua, como ríos, lagos y mares, son recursos vitales para la vida en nuestro planeta. Sin embargo, la contaminación amenaza su salud y pone en riesgo la supervivencia de diversas especies, incluyendo la nuestra. Afortunadamente, existen acciones que podemos tomar para proteger estos ecosistemas acuáticos y evitar su deterioro.

Comunidades cerca del cuerpo de agua en Yucatán

Créditos: Herbeth Escalante

Cerrar el grifo mientras te cepillas los dientes, ducharse en menos tiempo y reparar fugas en tu hogar son medidas sencillas que pueden marcar una gran diferencia. Evita el uso excesivo de detergentes, fertilizantes, pesticidas y otros productos químicos que pueden llegar a los cuerpos de agua a través de desagües o escorrentías. Opta por alternativas biodegradables y ecológicas.

No arrojes basura, aceites o cualquier otro tipo de residuo en ríos, lagos o mares. Utiliza los contenedores adecuados para desechos sólidos y líquidos, y asegúrate de que no se filtren al medio ambiente. Evita verter sustancias no biodegradables por el inodoro, como toallitas húmedas, medicamentos o aceite de cocina, estas sustancias pueden obstruir las tuberías y contaminar el agua de manera significativa.

