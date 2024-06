Esta es la fecha límite para pagar el recibo de la luz de CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha delineado una fecha límite para todos aquellos morosos que no han abonado la tarifa correspondiente al suministro eléctrico. Si aún no has abonado la factura de luz presta atención a cuál es el plazo establecido para evitar cortes de energía. De ese modo, evitarás ser desconectado de la red eléctrica, lo que implica el pago de una multa extra para lograr la conexión nuevamente.

La CFE pretende que los usuarios paguen en tiempo y forma la factura de la luz para evitar la suspensión del servicio. Este organismo ha observado un alto nivel de clientes que no cumplen con los plazos de pago. Conoce cuál es la fecha límite para pagar el recibo correspondiente.

Conoce cuál es el perído de gracia para pagar el recibo de luz.

Fuente: Freepik

¿Cuál es la fecha límite para pagar el recibo de luz?

Los usuarios que aún no hayan abonado el recibo de luz una vez transcurrida la fecha de vencimiento, deberán ponerse al día con el pago ya que podrían sufrir un corte en el suministro eléctrico. Quienes adeuden este servicio, tendrán un período de gracia para saldarla que oscila entre los 30 y los 50 días. Transcurrido ese tiempo, la CFE se encuentra habilitada a interrumpir el servicio de energía eléctrica.

Cabe destacar que el periodo de gracia es una medida adoptada por la CFE que busca otorgar un apoyo a los usuarios, especialmente ante contextos que puedan traer consigo dificultades para efectuar el pago. La entidad ha señalado que este margen de tiempo no debe interpretarse como una extensión regular del plazo de pago, sino como una excepción para circunstancias particulares. Luego de ese lapso, se procederá al corte del suministro eléctrico.

La CFE ofrece opciones para realizar los pagos de manera fácil. Fuente: Pinterest

Vale destacar que la CFE ofrece múltiples opciones para realizar los pagos de manera fácil. En ese sentido, incluye pagos en línea a través del portal oficial de la entidad, aplicaciones móviles, establecimientos comerciales autorizados y bancos. Existen varias facilidades, con el objetivo de minimizar cualquier obstáculo que los usuarios puedan enfrentar al momento de cumplir con sus obligaciones de pago.