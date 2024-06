Sinaloa alivia su sequía tras intensas lluvias

Después de un largo periodo de sequía que ha mantenido los niveles de las presas del estado en mínimos históricos, finalmente se registraron las primeras precipitaciones intensas en Sinaloa. Las lluvias afectaron principalmente al sur de la entidad, así como a la zona centro y parte de la zona norte.

El puerto de Mazatlán fue el municipio más afectado, registrando encharcamientos significativos y la entrada de agua en varios establecimientos. Estas precipitaciones son remanentes del fenómeno meteorológico Alberto. Se espera que las lluvias continúen intensamente en las próximas horas en la zona sur de la entidad.

SEP suspende clases en Sinaloa por intensas lluvias

En respuesta a las condiciones climáticas adversas, la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) emitió un comunicado la mañana de este viernes, anunciando la suspensión de actividades escolares en el municipio de Elota. Esta medida, que afecta tanto el turno matutino como el vespertino, se tomó siguiendo las recomendaciones de Protección Civil ante el riesgo de fuertes avenidas e inundaciones que podrían poner en peligro la integridad de la comunidad educativa.

Aunque no es oficial, se sabe que algunos planteles educativos en Mazatlán no abrieron sus puertas esta mañana debido a que todavía permanecen inundados. Sin embargo, hasta el momento no se tiene un recuento exacto de las escuelas afectadas que no pudieron proporcionar clases.

La comunidad se mantiene atenta a las actualizaciones y nuevas indicaciones de las autoridades. Se recomienda seguir las redes sociales oficiales de SEPyC y Protección Civil para obtener más información y seguir las medidas de seguridad sugeridas por las autoridades.

