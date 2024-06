Congreso de San Luis Potosí perdona a Sanjuana Maldonado, queda libre tras 15 años en prisión

Presa desde que tenía 21 años y habiendo cumplido 15 años recluida en diversos penales, que es la mitad de su sentencia, Sanjuana Maldonado Amaya, sentenciada por secuestro, recibió hoy el indulto por gracia de los 25 diputados y diputadas presentes durante la sesión del Congreso del Estado de San Luis Potosí por lo saldrá libre de inmediato de la prisión del Xolol, en el municipio huasteco de Tancanhuitz.

Originaria de Charco Cercado, municipio de Guadalcázar, Sanjuana migró a los 18 años a Matehuala donde trabajaba y estudiaba Informática en el Tecnológico de la región; posteriormente conoció a José Cruz de la Rosa Rodríguez, 15 años mayor que ella. El 22 de mayo de 2009 fue detenida junto con su pareja por agentes federales acusados y luego sentenciados de secuestro.

Indultan a Sanjuana en San Luis Potosí Foto: Especial

“Hoy les pido el indulto favorable de la manera más atenta, sé que Dios les dará la sabiduría que viene de lo alto y yo como persona me comprometo que no los voy a defraudar al otorgarme el indulto”, fue el mensaje de Sanjuana leído por la diputada Cinthia Verónica Segovia Colunga, presidenta de la Comisión de Justicia al presentar el Dictamen que otorgaba el indulto por gracia.

La legisladora petista y alcaldesa electa del municipio de Cedral, mencionó que otorgarle el indulto a Sanjuana sería un acto que demostraría que la humanidad no se mide por la capacidad de castigar, sino también por la disposición de mostrar clemencia y apoyo a quienes buscan redimirse.

Luego desfilaron diez oradores y oradoras en Tribuna del PRI, del PAN, del PVEM y de Movimiento Ciudadano. El coordinador de la bancada del Verde, José Luis Fernández Martínez expresó que la detención y posterior sentencia de Sanjuana Maldonado se inscribe en el periodo en que el gobierno federal había declarado la guerra contra el narco y contra el secuestro y le urgía presentar resultados, por lo que Sanjuana fue uno más de los chivos expiatorios.

El priista Alejandro Leal Tovías desmarcó al Congreso del Estado de constituirse en un tribunal y pretender quitar la culpabilidad o la acción penal contra Sanjuana, sino que simplemente se trata de un indulto por gracia; la expriista Yolanda Josefina Cepeda Echavarría resaltó la resiliencia mostrada por Sanjuana para resistir 15 años de injusticia en su contra y celebró que en breve se reunirá con su familia y con sus hijos David y Juanito. La panista Bernarda Reyes Hernández también celebró el indulto, pero le recordó a Sanjuana que en esta historia no todos tuvieron el mismo final, en alusión a la víctima del secuestro. El emecista Héctor Mauricio Ramírez Konishi resaltó que este caso además de ser histórico tuvo un auge nunca antes visto en las redes sociales digitales.

El panista Rubén Guajardo Barrera dijo que el caso de Sanjuana pone en evidencia que algo no funciona bien en la procuración y administración de justicia y muchos como ella, llevados por la necesidad y la ignorancia, se acercan a manzanas podridas para intentar sobrevivir en medio de un sistema económico atroz; también, ante la necesidad de una ley reglamentaria a la figura del Indulto anunció la presentación de una iniciativa de ley para que futuras solicitudes de indulto tengan un procedimiento claro.

Celebran familiares el indulto a Sanjuana Foto: Especial

Una vez que el Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el indulto a Sanjuana, María Sebas Amaya, su mamá, presente en el recinto legislativo manifestó tener mucha emoción y ganas de abrazar a su hija y anticipó que en cuanto la tenga en casa le hará arroz con mole de pollo con tamales que es su comida preferida, “muchas ansias de verla”, expresó y agradeció a las y los diputados potosinos porque le “echaron la mano” a su hija.

Las abogadas de “Perteneces A.C.” confiaron que en las próximas horas Sanjuana Maldonado Amaya salga del penal huasteco del Xolol como lo está mandatando el Congreso del Estado; anunciaron junto con otras organizaciones de la sociedad civil, una vez en libertad le seguirán dando acompañamiento para darle atención psicológica a ella y a sus hijos y mediante donativos allegarle recursos hasta en tanto pueda incorporarse a una vida laboral.

Sanjuana sale del penal de Xolol, San Luis Potosí

Una vez que el Congreso del Estado decidió por unanimidad otorgarle el indulto por gracia, Sanjuana Maldonado Amaya fue liberada del penal femenil del Xolol, en el municipio de Tancanhuitz, en la Huasteca potosina, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de quien depende el sistema penitenciario, José Luis Ruiz Contreras.

En tanto, las organizaciones que apoyaron la solicitud del Indulto para Sanjuana presentado al Congreso del Estado hace 126 días, celebraron la liberación a la que calificaron como histórica ya que rectifica una profunda injusticia y reivindica los derechos humanos, además de marcar un precedente en la lucha contra las violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales, principalmente de las personas privadas de la libertad en situación de vulnerabilidad.

Foto: Especial

En un manifiesto conjunto, señalan que la liberación de Sanjuana es el resultado de un movimiento social sólido liderado por familiares, colectivas y organizaciones de la sociedad civil, cuyo esfuerzo comenzó con el análisis minucioso del expediente y la realización de un dictamen antropológico que sirvió como base fundamental para demostrar las irregularidades del caso y la falta de perspectiva de género en el proceso judicial.

Además, de las 22 mil personas que se unieron a la petición en Change.org, las redes sociales se convirtieron en un espacio de denuncia y movilización, donde cada mensaje, cada compartido, cada firma, contribuyó a visibilizar su caso. Pero también las acciones en las calles fueron fundamentales con manifestaciones, marchas y eventos públicos se llevaron a cabo para levantar la voz por #SanjuanaLibre, resalta el comunicado.

Acusan presencia policial en el Congreso de SLP y el presidente de la directiva lo niega

Al menos una treintena de policías estatales, algunos con uniformes de la Guardia Civil Estatal (GCE) y otros con ropa de civil, blindaron los accesos al salón de Plenos “Ponciano Arriaga Leija” del Congreso del Estado de San Luis Potosí, acción que el presidente de la Directiva, el diputado del PVEM Roberto Ulices Mendoza Padrón negó y además descartó que haya pedido refuerzo policial al Ejecutivo del estado.

Previo a la sesión ordinaria de este jueves, en el acceso principal al menos una decena de agentes con uniformes de la GCE, principalmente mujeres, se apostaron en el área previa a entrar al recinto para contener un posible ingreso al salón de plenos del grupo de víctimas que mantienen tomada la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en demanda de la destitución de su titular.

Presencia de policias en el Congreso de la entidad Foto: Especial

Adentro, otro tanto resguardó el perímetro de las curules de las y los diputados y en un segundo perímetro decenas de policías estatales vestidos de civil observaban y grababan con sus celulares a la concurrencia, mientras que “orejas” de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad estatal hostigaban a los representantes de los medios de comunicación.

Pese a ello, el presidente de la Directiva del Congreso del Estado, Roberto Ulices Mendoza Padrón dijo que únicamente estaban los cuatro elementos policiacos asignados al Congreso.

“Yo no he visto nada de despliegue de la Guardia Civil, nada más los que están destacados en el Congreso, aparte se ve tranquilo, no hay manifestaciones”, expuso.

Al preguntarle si había solicitado refuerzo policiaco para la sesión donde se otorgaba el indulto a Sanjuana Maldonado Amaya, sentenciada por secuestro, el legislador Verde afirmó: “Nosotros no lo hemos solicitado, los temas que tenemos están tranquilos, nada más es el indulto de Sanjuana”, expresó.

Foto: Especial

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Rubén Guajardo Barrera aceptó que hubo un marcado despliegue de seguridad en el Congreso del Estado y justificó que el Ejecutivo Estatal fue el que decidió hacerlo en el recinto del Poder Legislativo debido al dictamen de Sanjuana que iba a ser votado.

