VIDEO: motociclistas llegan en bola a la caseta de Tlalpan y se pasan sin pagar

Un grupo de motociclistas se hizo viral en las redes sociales tras llegar a la caseta de Tlalpan que conecta a la Ciudad de México con la autopista México-Cuernavaca, luego de quedar captados en video cuando aprovecharon que iban en caravana para pasar sin pagar el peaje correspondiente.

En las redes sociales se compartió el momento de la llegada de los motociclistas, que al verlos, varios vigilantes salieron de sus casetas para tratar de controlar el ingreso, ya que de alguna manera presintieron que sucedería un intento de fuga para evitar el peaje.

Sigue leyendo:

Descubre que su hijo es el fallecido en un accidente de auto y grita por el dolor: “¡Reacciona, por favor!”

Periférico: ¿cómo llegó ahí? Accidente se vuelve viral por auto sobre muro de contención

Los motociclistas llegaron juntos y se fueron sin pagar la caseta. Foto: Captura de pantalla

Así evitaron los motociclistas pagar la caseta de peaje

El metraje de menos de dos minutos de duración comienza con la llegada de al menos una docena de motociclistas, varios de ellos con una segunda persona a bordo. En ese momento uno de los vigilantes de la caseta salió para acomodar a los conductores en fila para que pagaran la cuota en orden.

Sin embargo, los motociclistas de atrás empezaron a acelerar su marcha al ver que sus compañeros de adelante se iban para seguir su camino, pero sin haber pagado la cuota correspondiente por hacer uso de la carretera y para tener sus derechos viales.

Al menos una docena de motociclistas escaparon. Foto: Captura de pantalla

Los motociclistas fueron criticados en la redes

Aunque había algunos vigilantes al fondo de la caseta donde estaban colocados muros de contención, éstos fueron echados a un costado para que no estorbaran el paso por donde escaparon los motociclistas ante la impotencia de los empleados de la caseta que nada pudieron hacer para evitarlo.

En las redes sociales surgió molestia por la acción de los motociclistas con comentarios: “Como traen motos carísimas y no traen para pagar una pinche caseta!!!!! Y no me vengan a decir que es porque no traen dónde cargar el dinero, porque todos traen pechera, cangurera o sudadera encima del mono. Pinche gente tan dlv. Por eso nos odian a todos”, sentenció uno de los usuarios en X.