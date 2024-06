Inicia tormenta Alberto y cobra tres vidas, un menor ahogado y dos electrocutados en NL

La tormenta Alberto inicia su entrada a Nuevo León y ya cobró tres vidas, fueron tres menores que pueden perder la vida en dos eventos distintos. La primera víctima fue un joven de 16 años quien se encontraba jugando fútbol en un parque cercano al Río La Silla en Monterrey, el infante fue a recoger el balón y fue arrastrado por la corriente.

El infante se encontraba jugando con primos y amigos y al irse el balón al margen del río, el infante fue arrastrado y murió ahogado. Paramédicos de la Cruz Roja Y Protección Civil de Monterrey acudieron a darle los primeros auxilios pero ya no pudieron hacer nada por él, ya que perdió la vida por sumersión.

Un par de menores transitaba en sus bicicletas, uno de 9 años y el otro de 11 años, por una de las calles del municipio de Allende, cuando al pasar por donde se cayó un cable de alta tensión fueron electrocutados. Ambos niños jugaban en la comunidad del Alamo murieron de manera inmediata, a pesar de las recomendaciones de las autoridades. Los tres menores son las primera víctimas de esta tormenta Alberto que un no llega con intensidad al estado de Nuevo León.

¿Cómo prepararse para una tormenta tropical?

Las tormentas tropicales, con su séquito de vientos feroces, lluvias torrenciales e inundaciones, pueden representar una amenaza significativa para las comunidades costeras. Sin embargo, con la preparación adecuada, podremos minimizar los riesgos y protegernos a nosotros mismos, nuestras familias y nuestros bienes.

Es crucial estar al día con los pronósticos del tiempo y las advertencias emitidas por las autoridades locales. Prepare un kit de emergencia que contenga alimentos no perecederos, agua potable, medicamentos esenciales, linternas, baterías, un botiquín de primeros auxilios y otros artículos de primera necesidad que puedan durar al menos tres días. Reúnase con su familia y cree un plan de acción que incluya:

Un lugar de reunión seguro en caso de que la evacuación sea necesaria.

Rutas de evacuación alternativas en caso de que la ruta principal esté bloqueada.

Un plan de comunicación para mantenerse en contacto entre sí, incluso si se pierde la electricidad o el servicio celular.

Asignación de responsabilidades específicas a cada miembro de la familia.

Lo más improtante es tu bienestar

Proteja su vivienda revisando el techo, las canaletas y las ventanas para detectar posibles daños. Asegure objetos sueltos al aire libre que puedan convertirse en proyectiles durante la tormenta. Si es posible, mueva su vehículo a un lugar seguro, como un garaje o un estacionamiento subterráneo. Si no puede hacerlo, llene el tanque de gasolina y estacione el vehículo lejos de árboles o estructuras que puedan caer.

Evite salir a menos que sea absolutamente necesario. Las ráfagas de viento pueden lanzar objetos peligrosos a través de las ventanas. Aléjese de las ventanas y cúbrase con mantas o colchones para protegerse de los vidrios rotos. La preparación y el conocimiento son claves para enfrentar las tormentas tropicales. Al seguir estas recomendaciones, puede protegerse a sí mismo, a su familia y a su comunidad de los riesgos asociados con estos fenómenos climáticos.

