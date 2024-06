¿Qué pasó en la estación Mixcoac de Línea 7 del Metro hoy, martes 18 de junio?

La mañana de este martes 18 de junio, se presenta gran afluencia en la estación Mixcoac de la Línea 7 del Metro. Por medio de redes sociales, usuarios de la red de transporte denunciaron que había una gran concentración de personas en los andenes y el lento avance de los trenes en la Línea que recorre de El Rosario a Barranca del Muerto.

Ante ello, el sistema de Transporte Colectivo Metro respondió a través de sus redes sociales en donde informó que se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 7, luego de retirar un tren para revisión. “Atiende las indicaciones del personal del sistema, permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar”, añadió.

“Mixcoac Línea 7 y no mandan tren”, “el Metro de la línea 7 está tardando más de 6 min en avanzar”, “la línea 7 detenida totalmente”, “¿otra vez la línea 7?”, “como si no hubiera sido suficiente los 40min que me estuve atorada en la línea 6 ahora en la línea 7”, “Línea 7 sin moverse dirección el rosario”, son algunos de los comentarios.

Retrasos en Línea 3 del Metro

Esta mañana, la Línea 7 no es la única con retrasos, ya que la Línea 3 que recorre Indios Verdes a Universidad, aunque no tiene averías hay gran aglomeración de usuarios.

“45 min de Copilco a la raza tomen precauciones va lenta y deteniéndose sin motivo”, “justo la línea 3 estación zapata a universidad 10 minutos y anden lleno”, “40 minutos para un tramo de Copilco a zapata en la Línea 3”, Línea 3 en estación Hidalgo, cuál es el pretexto para tener pésimo servicio”, “ya 10 minutos esperando que salga el metro en universidad”, fueron algunos de los mensajes expuestos en la red social X.