AMLO responde al Fondo Monetario Internacional: "sí hay de otra"

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) al proyectar un mayor crecimiento económico para Argentina que para México, ya que dijo que en nuestro país ha dado resultado el denominado “humanismo mexicano”, “es mejor, mucho mejor, y podemos probarlo, sí hay de otra”.

Acusó que durante el periodo neoliberal los organismos internacionales marcaban la agenda sin beneficiar al pueblo y solo a una minoría.

AMLO pidió tener cuidado con los señalamientos del FMI. Foto: Especial

“En esencia, frente al proyecto neoliberal del Fondo, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, frente a ese proyecto hay otro, que se llama humanismo mexicano, con economía moral, y funciona mejor que el que vinieron imponiendo durante más de 30 años y que todavía hay quien vuelve a sembrarlo, a establecerlo o a reestablecerlo. Pero es mejor, mucho mejor, y podemos probarlo. Sí hay de otra”, enfatizó.

Manifestó que cuando el neoliberalismo estaba “en su apogeo usaban mucho esos ‘no hay de otra’.”, para imponerlo. Sin pregunta de por medio, López Obrador declaró que acaba de darse a conocer que el FMI declaró que Argentina crecerá más que México.

"El Fondo Monetario Internacional, con todo respeto, fue el causante del desastre económico de Argentina, y ahora como si nada, se sitúan como árbitros, jueces, que deciden sobre lo que va a suceder hacia el futuro”, expresó.

Dijo que aunque su gobierno mantiene relaciones con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional, la política económica es autónoma.

“Es definida por nosotros, y les agradecemos mucho sus recomendaciones, pero aquí se aplica una agenda de acuerdo a la realidad de nuestro país, porque ellos en su agenda, durante todo el periodo de control liberal, no contemplaban el combate a la corrupción, no estaban en la agenda del Fondo Monetario Internacional, no estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional combatir la pobreza, no estaba en la agenda del FMI aumentar los salarios a los trabajadores, no estaba en la agenda del FMI crear empleos, no”, recalcó.

El presidente dijo que la agenda del FMI eran la privatizaciones.

“No hemos seguido esas políticas y nos va bien. Crece la economía, aumenta los salarios, hay empleo, hay bienestar. Y, desde luego, todo porque no se tiene un gobierno al servicio de una minoría y no se tiene un gobierno que auspicie la corrupción y no se tiene un gobierno con ostentaciones y derroches. Es un gobierno austero y eso nos ha funcionado muy bien”, remarcó.

