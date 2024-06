Se bañaba en el mar y es arrastrado por una ola hasta morir en Sinaloa

Un hombre de 29 años de edad sufrió un fatal accidente en Sinaloa, luego de que una ola del mar se lo llevó arrastrando cuando estaba en compañía de su sobrino mientras se bañaban en las orillas de la playa, situación que alertó a algunas personas lugareñas quienes fueron a buscar a las víctimas.

Los habitantes acudieron cerca del faro ubicado en el malecón del municipio de San Ignacio en Sinaloa, donde localizaron a las dos víctimas, logrando poner a salvo al sobrino del hombre de 29 años que no fue arrastrado por la fuerza del agua.

Sigue leyendo:

Hombre muere ahogado al intentar salvar a sus tres hijos de la corriente de un río

Una pareja muere heroicamente tratando de salvar a su hijo que se ahogaba en la playa

El joven de 29 años estaba con su sobrino cuando fue arrastrado por una ola. Foto: X @angelrd621

¿De qué murió el bañista en el mar de Sinaloa?

El hombre de 29 años identificado como Pedro Gabriel R, quien era originario de Culiacán, fue arrastrado por la fuerza del agua que ocasionó que se golpeara entre las rocas, y aunque los lugareños lograron rescatarlo, el joven estaba inconsciente por los golpes y el agua que tragó.

El fatal accidente sucedió en el municipio de San Ignacio. Foto: X @Cesarcul

Una doctora que estaba cerca del lugar, ayudó al joven al darle reanimación cardiopulmonar; sin embargo, el cuerpo de Pedro Gabriel no respondió. La familia del hombre lo trasladó a una clínica particular donde los médicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales desde al menos media hora antes de que llegaran.

El cuerpo de Pedro Gabriel fue llevado a la morgue para realizarle la autopsia de ley para descartar responsabilidades, para posteriormente entregarlo a sus familiares en Sinaloa. El reporte médico indicó que el joven falleció por ahogamiento.