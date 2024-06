Iglesia llama a trabajar por menos explotación laboral infantil y más acceso a la educación

La iglesia católica hizo un llamado a redoblar los esfuerzos y garantizar que los niños y las niñas tengan acceso a la educación y a la vida libre de explotación laboral. A través del diario Desde la Fe declararon que dichos esfuerzos se tienen que hacer con mejores políticas públicas que protejan y promuevan los derechos de las infancias, así como reforzando la atención y cuidado de los padres hacia ellos.

“El pasado 12 de junio se conmemoró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Que no sea solo esta fecha cuando reflexionemos sobre esta grave problemática. Que cuando veamos a un niño batallando para ganarse unas monedas, renovemos nuestro compromiso con los valores que nos dejó Jesucristo: el respeto a la dignidad humana y la solidaridad con los más vulnerables.”, declaró.

Los religiosos apuntaron la necesidad de asumir un compromiso social, de proteger a las y los más pequeños y con ello, construir una sociedad donde todos, sin excepción, puedan crecer con dignidad, amor y oportunidades.

“Papa Francisco ha señalado que la pobreza es la raíz de todas las explotaciones, por lo que para erradicar el trabajo infantil es necesario abordar las causas de la desigualdad”, agregó.

El trabajo infantil atenta contra los derechos de los menores

Declaró que las y los niños deberían de llevar consigo cicatrices de las caídas en bicicleta y lecciones académicas, sin embargo, sostuvo que en la actualidad hay un gran número de menores que tienen que enfrentarse a las burlas, rechazo, miradas crueles, palabras hirientes y actitudes violentas desde una edad muy temprana.

“Vaya realidad tan complicada que millones de niños y niñas enfrentan a diario: han cambiado los cuadernos y las aulas por herramientas de trabajo. Desde vender mazapanes y ser “viene viene” de los autos en las calles, hasta trabajar arduamente en el campo y realizar largos trayectos diarios con tal de ganarse unas monedas y aportar a la economía de su hogar.

Inegi: 3.7 millones de niños trabajan en México

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se considera trabajo infantil cuando niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años participan en una o más formas de trabajo no permitidas. Las cuales, son las que realizan personas de este grupo de edad en la producción de bienes y servicios destinados al mercado, o en ocupaciones de sectores económicos, lugares o actividades peligrosas, también, incluye a quienes realizan quehaceres domésticos no remunerados en sus propios hogares en condiciones no adecuadas, lo que incluye a niñas, niños y adolescentes que las realizan durante horarios prolongados o en condiciones peligrosas o riesgosas.

En 2022, 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años realizaban trabajo infantil, lo que representó una tasa de 13.1 por ciento, esta cifra fue 1.7 puntos porcentuales más que en 2019. Para las niñas dicha tasa fue 10.7 % y para los niños fue 15.5 por ciento. El Inegi también contabilizó 1.9 millones (6.7 %) de la población entre 5 a 17 años realizaron quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, es decir, durante horarios prolongados y/ o expuestos a riesgos. Esto significó 409 mil niñas, niños y adolescentes más en 2022 que en 2019.

