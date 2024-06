AMLO compromete a gobernadores de Coahuila y Durango a sumarse al IMSS-BIENESTAR

El presidente Andrés Manuel López Obrador comprometió a los gobernadores de Coahuila y Durango, dos estados priistas, al programa IMSS-Bienestar. En un evento en la Unidad Deportiva de Lerdo, el Jefe del Ejecutivo estuvo acompañado por los Gobernadores de Durango y Coahuila, Esteban Villegas y Manolo Jiménez, respectivamente para supervisar el proyecto de Agua Saludable para La Laguna.

"Van a continuar todos los programas, ya en la nueva etapa cuando inicie el nuevo gobierno va a haber tiempo para llegar un acuerdo con Esteban, con Manolo.

Sigue leyendo:

A nosotros nos toca consolidar y seguir avanzando en el sistema de salud de Torreón: Sheinbaum en su gira con AMLO

AMLO y Claudia Sheinbaum informan avances en las aduana

Recordó que ya le faltan 3 meses en el gobierno. Foto: X/@lopezobrador_

"No veo, no veo ninguna dificultad, porque ellos están actuando con responsabilidad y se va a llegar a un acuerdo para que se pueda aplicar aquí en Durango y en Coahuila el IMSS-Bienestar, pero eso en unos meses más, porque yo ya me faltan tres meses, como 100 días, me voy a jubilar porque ya termino mi ciclo", explicó.

Tanto Coahuila como Durango son estados priistas, incluso en el primero no ha habido alternancia en casi 100 años.

Hasta octubre de 2023, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud y el Órgano Público Descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar, firmó con 23 estados el Acuerdo Nacional para la Federalización del Sistema de Salud para el Bienestar, que tiene como objetivo consolidar la operación de un sistema de atención médica único, universal, público, gratuito y preventivo.

Dichas entidades que firmaron son principalmente gobernadas por morenistas. La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien estuvo presente en el evento este 16 de junio, asumirá la Presidencia de la República el 1 de octubre.

BRC