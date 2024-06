Karina Ruiz: Ella es la primera senadora migrante que dará voz a millones de migrantes en EU

La primera candidata migrante al Senado de la República, Karina Ruiz, aseguró que se dedicará a legislar en favor de todos los migrantes que residen en los Estados Unidos, pero haciendo hincapié en los migrantes pobres, así como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con El Heraldo de México, detalló la importancia de su representación dentro del senado, pues con ella podrá llevar la voz de 40 millones de migrantes a la Cámara alta.

Aunado a ello, Ruiz sostuvo que dentro de sus planes, se encuentra vivir seis meses en México para poder legislar de manera presencial y seis meses en su actual residencia, en Phoenix, Arizona, Estado Unidos, puesto que su plan es recorrer los estados donde habitan la mayoría de los migrantes mexicanos para poder escucharlos, y así tener una perspectiva más amplia sobre sus necesidades.

Finalmente, Karina Ruiz sostuvo que pese a que no tiene una carrera política, considera que su lucha como migrante le da muchas herramientas para poder ejercer el papel de Senadora de la República, pues durante sus años en el extranjero ha aprendido sobre el sistema político en Estados Unidos.

“Me siento muy lista, mira, aunque no tengo no soy política de carrera, creo que eso tiene sus ventajas y bueno también sus desventajas ¿Verdad?, porque creo que va a pasar un poquito más que de repente me acepten o quizás va a haber esa duda de qué capacidad voy a tener si no soy política de carrera, pero aunque no soy política de carrera para mí, mi camino en esta lucha social que he tenido me ha llevado a aprender mucho del sistema político en Estados Unidos y aunque es parecido al de México, no es igual, pero tengo una idea y una noción”, manifestó.