Justicia para Thalía: su departamento explotó por una supuesta fuga de una empresa gasera

A través de redes sociales se ha difundido el caso de Thalía, una mujer que resultó con severas quemaduras en todo el cuerpo, luego de que el departamento en el que vivía explotó. Los hechos ocurrieron hace un año, el 29 de junio de 2023, cuando la mujer regresaba a su vivienda ubicada en la ciudad de Matamoros, en Tamaulipas.

De acuerdo con el hermano de Thalía, ella vivía en un departamento con estufa y calentador eléctricos. El familiar de la mujer detalló que el día de los hechos su hermana abrió la puerta de su casa y automáticamente explotó: "su cuerpo se quemó, ella, quedó desnuda, recibió primeros auxilios y lo que vendría después sería la peor pesadilla de nuestras vidas. En las noticias dijeron que fue acumulación de gas, pero si la casa tenía estufa y boiler eléctrico ¿de dónde vino el gas?", se lee en una publicación compartida en X, antes Twitter.

El departamento de Thalía explotó sin tener instalación de gas

Así quedó el departamento de Thalía.

El hermano de Thalía aseveró que un caso similar habría ocurrido un año antes, cuando dos empleados de una tienda de conveniencia perdieron la vida por una explosión por acumulación de gas, pese a que el establecimiento no tenía instalaciones de gas. En ambos casos - en el de Thalía y la tienda de conveniencia - las autoridades concluyeron que la acumulación de gas provenía de sus baños: "la única fuente cercana de gas que encontró fue la línea de Gas Natural que corre a 60cm de la banqueta", se lee en la publicación.

Los familiares de Thalía emprendieron una demanda contra la gasera Gas Engie, la cual es el único distribuidor de gas natural en Matamoros. Sin embargo, la empresa confirmó que no se harán responsables y desestimó el caso, según el hermano de Thalía: "dicen que 'no existen elementos que fundamenten dicha responsabilidad'. Quedé impactado, la carpeta de investigación dice otra cosa, o su personal no sabe todo o deliberadamente mintieron. Tengo las pruebas".

Gasera niega que fuga de gas causara la explosión

Thalía fue sometida a diversas cirugías.

Ahora, los familiares de Thalía piden a las autoridades justicia para la mujer, quien desde el accidente se ha tenido que someter a más de 15 cirugías, ya que su cuerpo resultó con 60% de quemadura de tercer grado; además, tiene 90% de cicatrices y marcas del fuego en su piel, amputaciones en todos sus dedos.

Por su parte, la gasera Engie emitió un comunicado asegurando que no existía fuga o presencia de gas natural ni en el inmueble, ni en los alrededores, donde se registró una explosión que causó daños a la joven Thalía hace un año. La empresa asegura que buscará establecer contacto con las autoridades, y los representantes de la víctima para apoyar a realizar el peritaje conjunto que deslinde responsabilidades para que Thalía “N” reciba la indemnización de quien resulte responsable.