¿Qué pasa en las carreteras de Texcoco hoy, martes 11 de junio?

Transportistas se manifiestan en la carretera México-Texcoco, en donde prevén que realicen bloqueos intermitentes, al igual que en la Peñón-Texcoco, en donde hay una fila de autos, debido al rezago vial que ocasiona la protesta en esa zona del Estado de México.

A continuación te dejamos la previsión de otros bloqueos que se encuentran previstos para hoy, martes 11 de junio de 2024.

AGENDA DE MOVILIZACIONES MARTES 11 DE JUNIO 2024.

MARCHA:

ASAMBLEA NACIONAL DE USUARIOS DE LA ENERGÍA ELECTRICA (ANUEE).

HORA: 08:00 hrs.

LUGAR: Oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Reforma # 165 Esq. Av. Insurgentes Col. Juarez.

RUMBO A: Zocalo de la Ciudad de México.

MOTIVO: Exigen solución al conflicto de la ANUEE, demandan: Borron y cuenta nueva, Tarifa social justa, Electricidad como derecho humano y la Renacionalizacion de la industria eléctrica.

RODADA CICLISTA:

*COLECTIVA "MICELIAS"."

HORA: 18:30

LUGAR: Hemiciclo a Juárez.

RUMBO A: Bosque de Chapultepec.

MOTIVO: Rodada “Morras y Disidencias”, en contra de la violencia económica.

CONCENTRACIONES:

GRUPO DE ACCIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA JUSTICIA SOCIAL.

HORA: 06:30

LUGAR: Estación “Chabacano”, línea 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) en Calz. San Antonio Abad y Calz. Chabacano s/n., Col. Vista Alegre, Alc. Cuauhtémoc

MOTIVO: Partirán en autobús hacia la zona del Ajusco, con el fin de realizar una brigada de búsqueda de una joven de 23 años que desapareció el día 05 de noviembre de 2017, en inmediaciones del kilómetro 13.5 de la carretera Picacho Ajusco, alcaldía Tlalpan.

SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO".

HORA: 09:00

LUGAR: Escuela Primaria “Guillermo Prieto” en Cda. Rufina s/n., Col. Tacubaya, Alc. Miguel Hidalgo.

MOTIVO: Solicitan limpieza de los contenedores de la escuela primaria.

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE).

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Zocalo de la Ciudad de México.

MOTIVO: Movilizacion nacional para cobertura de la mesa de negociación entre la Comisión Nacional Única Negociadora y el Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador (CNUN - AMLO), Para exigir respuesta a sus demandas de Abrogacion de la Ley del ISSSTE de 2007., Abrogacion de la Reforma Educativa (PEÑA - AMLO), Aumento salarial del 100 % al sueldo base asi como Justicia laboral y social.

DECONSTRUCCIÓN VIOLETA A.C.

HORA: 10:00

LUGAR: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa.

MOTIVO: Exigen justicia para menor de edad víctima de abuso sexual y prisión preventiva para el presunto agresor.

ALIANZA POR UN FUTURO MEJOR, JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO..

HORA: 11:00

LUGAR: “Ágora de Tlatelolco” (Foro al aire libre) en Av. Ricardo Flores Magón y Lerdo, Col. Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Reunión para tratar sobre el aumento a la pensión en salarios mínimos y no basado en la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

UNIÓN DE PUEBLOS Y FRACCIONAMIENTOS CONTRA EL BASURERO Y EN DEFENSA DEL AGUA.

HORA: 11:00

LUGAR: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en Av. Félix Cuevas No. 6, Col. Tlacoquemecatl del Valle, Alc. Benito Juárez.

MOTIVO: Exigen la clausura definitiva del basurero intermunicipal de San Pedro Cholula, que limita con San Andrés Calpan, Estado de Puebla, debido al mal manejo de los desechos, incluyendo la exposición a cielo abierto de los mantos freáticos.

COMUNEROS PROCEDENTES DEL POBLADO DE TEMALTEPEC SAN FRANCISCO HIDALGO.

HORA: 11:00

LUGAR: Secretaria de Gobernación (SEGOB) en Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Solicitan se implemente el programa de apoyo a la infraestructura hidroagrícola, que les permita conducir de manera adecuada las aguas negras en la zona.

ASOCIACION DE ARTESANOS Y COMERCIALIZACIÓN EMILIANO ZAPATA Y CENTRO CULTURAL INDÍGENA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. *

HORA: 14:00

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Solicitan vivienda y atención por parte de algún funcionario del SEPI e INVI.