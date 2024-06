Masacre en León: Gobernador pide que investiguen a agentes de la Guardia Nacional que estuvieron en el lugar

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, confirmó la muerte de 6 integrantes de una familia y de dos sobrevivientes que se resguardaron en la azotea de un a vecindad, al momento del ataque registrado la noche del domingo en León, en donde presuntamente estuvieron involucrados agentes de la Guardia Nacional.

En entrevista, este lunes Rodríguez Vallejo reveló que según testimonios de dos sobrevivientes, minutos antes del ataque, elementos de la Guardia Nacional ingresaron al domicilio.

“Lamentablemente hay dos menores de edad fallecidos y cuatro mujeres, un hecho lamentable, hemos visto no solo por las noticias, sino por los reportes de propios habitantes que estaban en el domicilio, que al parecer alguien se resguardan en la azotea un par de masculinos y ellos son los que relatan que minutos antes había entrado la Guardia Nacional, llevándose algunas pertenencias, no precisan si con orden de cateo o no, es lo que hay que investigar”.