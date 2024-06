Al menos ocho candidatos electos en Guanajuato están vinculados a grupos criminales, asegura Diego Sinhue

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, informó que han detectado que hay al menos ocho candidatos electos a presidentes municipales y diputados vinculados con el crimen organizado.

En entrevista con medios de comunicación, el gobernador afirmó que no puede dar nombres, ni partidos a los que pertenecen estos candidatos pero sí afirmó que se realizarán las acciones legales correspondientes para que se deriven las investigaciones.

Lo anterior, luego de preguntarle por los hechos registrados la tarde del miércoles en Tarimoro en donde el negocio del presidente municipal electo fue incendiado.

"Primero un hecho lamentable, dos, se están haciendo ya las investigaciones; primero el más sentido pésame a los familiares de las víctimas (...) la Fiscalía está buscando a los responsables", dijo para posteriormente revelar que hay políticos electos, con algún vínculo o relación con grupos criminales.

"Lo último es una reflexión, yo se los dije antes de las campañas, cuidado con escoger candidatos vinculados a grupos delincuenciales, y lamentablemente hoy les tengo que decir que de acuerdo a la mesa de seguridad hay por lo menos 8 candidatos electos que tienen algún vinculo o relación con grupos delincuenciales".

Ante la pregunta de los reporteros para saber quiénes son los candidatos, en qué municipios ganaron y por qué partido, el gobernador descartó revelarlo.

Reconoció como "delicado y grave" el tema, por lo que la información la subirán a las instancias correspondientes, en la mesa de seguridad, para informar a los altos mandos de la situación que prevalece y las posibles consecuencias.

Dijo que la mayoría son vínculos con delincuencia organizada que son delitos de orden federal, entonces haremos de conocimiento los vínculos familiares o empresariales que se han detectado.

"Recordemos que aunque fueran ya electos, así fueran el puesto que sea, por que no todos son alcaldes, hay alcaldes y otros son diputados, no importa, ya no existe. Recordemos que el fuero se creo para que lo que digas en tribuna no tenga consecuencias legales penales, pero no quiere decir que si cometes un delito no te puedan procesar".