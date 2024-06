Familiares Héctor Agustín Palafox Campos piden apoyo para localizarlo

Este sábado 1 de junio, familiares piden la ayuda para localizar al joven Héctor Agustín Palafox Campos, de 18 de años de edad, quien desapareció el pasado 31 de mayo de 2024 en la capital de Puebla.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, el joven fue visto por última vez en el Fraccionamiento Casco Viejo, Cuautlancingo. El joven habría salido de su domicilio en el domicilio antes mencionado, desconociendo su paradero, quien vestía una playera colora blanco, chamarra de mezclilla color azul claro con la leyenda "España" y mochila color negro.

Sigue leyendo:

Localizan cadáveres de jóvenes desaparecidos, uno de ellos estaba calcinado en Hidalgo

Hay 99 mil 729 personas desaparecidas en México, revela Segob

¿Cuándo fu la última vez que tuvieron contacto con Héctor?

De acuerdo con los primeros reportes, la última vez que la familia tuvo contacto con Héctor Agustín fue alas 5:00 de la tarde del pasado viernes 31 de mayo, cuando salió del Instituto Tecnológico de Puebla (ITP) que se encuentra en la calle del Tecnológico 420.

El padre puso a disposición su número telefónico para cualquier información sobre su paradero que tengan sobre Héctor Agustín Palafox Campos al número 22-2529-3446

Leyenda

Su padre pide localizarlo

El padre del joven mayor de edad, Agustin Palafox, pidió a través de su cuenta de Facebook que ayuden a localizar a su hijo, puesto que desde el pasado viernes no llegó a casa.

"El es mi hijo HÉCTOR AGUSTÍN PALAFOX CAMPOS, por favor ayúdame a localizarlo, ayer no llego a casa, quien lo haya visto o lo vea y por favor me pueda dar cualquier dato que me ayude a ubicarlo o saber que está bien. 2225293446, no sabemos de él desde las 5.00 pm de ayer viernes, ayúdame a compartir por favor para encontrarlo, -AGUS, REGRESA HIJO, YO TE AMO-", escribe su padre en redes.

DRV