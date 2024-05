Sofocan incendio forestal en la zona ecológica de Valle de Bravo en el Edomex

Desde la noche del 5 de mayo, se reportó un fuerte incendio forestal en la zona ecológica de Valle de Bravo, en el Estado de México; sin embargo, fue atendido de manera coordinada por autoridades municipales, estatales y federales, logrando así sofocar el fuego que se registró en una zona que rodea a la cascada de Velo de Novia y Cualtenco.

Al lugar acudió personal de la Protectora de Bosques (Probosque), de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Edomex. También se sumaron los brigadistas comunitarios, los Bomberos de Villa de Colorines, las brigadas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) e incluso elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal y elementos del Ejército Mexicano, así lo informaron autoridades mexiquenses.

Sofocan incendio forestal en Valle de Bravo

Derivado del incendio, las autoridades del Estado de México determinaron restringir el paso a Velo de Novia, una de las zonas turísticas de este municipio, con el fin de evitar algún riesgo a los visitantes tanto nacionales como extranjeros. Sin embargo, el fuego que se expandía por la zona ecológica se logró mitigar.

En su cuenta de X, antes Twitter, Probosque dio a conocer que gracias al trabajo que realizaron en conjunto con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y brigadas ejidales se logró liquidar siete incendios forestales en los municipios de Amanalco, Atlacomulco, Ocuilan, Temascaltepec, Acambay, Tonatico y en ValleDeBravo, que se originó alrededor de las 12:00 horas. Sin embargo, señaló que quedaron pendientes de combatir para este lunes tres incendios más en El Salitre, municipio de Santo Tomás de Los Plátanos; Velo de Novia, en Valle de Bravo; y en Ojo de Agua, en Ixtapan del Oro.

Durante la noche y madrugada, diversos usuarios de redes sociales compartieron su preocupación al respecto: "Terrible. Lamento que estén viviendo eso", "Según informa @Probosque_ ya está siendo atendido", "No se está incendiando, porque no es obra del azar; están quemando. De nada servirá ningún esfuerzo de ninguna dependencia si no se tiene conciencia social de que los bosques son los pulmones y generadores de agua de todos", "En Amecameca tuvimos un incendio forestal por unos 10 día y esa que se dice Gobernadora nunca mandó ayuda".