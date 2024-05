Hombre llena 8 carritos del súper y se los regala a migrantes en Chiapas

Un hombre entró a un supermercado en Cintalapa, Chiapas, y llenó ocho carritos con pan, agua, galletas, pañales, papel higiénico, cereal y comida para bebé. Posteriormente, repartió los víveres entre los hombres, mujeres y niños que se encontraban afuera del lugar, pues eran migrantes.

El reportero Isaín Mandujano aseguró que el hombre que realizó dicho acto no era un candidato a algún cargo público, ni tampoco alguien "reclamando reflectores por lo que hizo". "Así, solitario como llegó se retiró del lugar, no se tomó fotos, no hubo selfie", relató el periodista local en sus redes sociales.

De acuerdo con la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, liderada en conjunto por ACNUR y OIM, en México se encuentran 113 mil migrantes venezolanos que buscan llegar a Estados Unidos, muchos de los cuales se encuentran en Chiapas, que es uno de los primeros puntos mexicanos a los que llegan.

La situación de los migrantes venezolanos, haitianos y de otras nacionalidades ha llevado a que se genere una crisis humanitaria en varios países por los que atraviesan, como en México, cuya frontera Norte es el objetivo de dichas personas, en su búsqueda por llegar a Estados Unidos.