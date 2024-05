"AMLO no ha violado la ley ni la veda electoral": Jesús Ramírez, vocero de Presidencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador “no ha violado la veda”, respondió el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, ante las 35 ‘mañaneras’ que a la fecha ha sancionado la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE).

En una breve entrevista con El Heraldo de México, advirtió que existe una intención de usar las quejas contra el presidente “para acumularse en un expediente y buscar la anulación de la elección (del 2 de junio)”; sin embargo, destacó que la Presidencia de la República seguirá defendiendo por la vía legal el derecho de libertad de expresión de todos los ciudadanos, entre ellos el de su titular.

-¿El presidente se ha conducido dentro de la ley electoral, no ha violado la veda? -se cuestionó.

“No, la verdad no se ha violado la ley ni se ha violado la veda electoral, no se ha buscado cargar, apoyar a alguna candidata o algún partido. Pero bueno, en el debate político es expresar las posiciones, las posturas que tienen si no bien los partidos, sí los agrupamientos en torno a las decisiones de país y ahora hay dos visiones de países que están confrontadas, y también confrontadas en el proceso electoral, entonces parece difícil distinguir entre hacer el análisis de la situación política y no meterse en temas electorales de candidatos, partidos, consignas, ¿no?”, contestó.