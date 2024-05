“Son capaces de todo”, dice AMLO sobre que SCJN tumbe el Fondo de Pensiones para el Bienestar

A unos metros de la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente Andrés Manuel López Obrador retó desde Palacio Nacional a los ministros a darle un “tenga para que aprenda”, al no declarar inconstitucional el Fondo de Pensiones para el Bienestar aprobado el pasado mes de abril. Aunque, dijo, los juzgadores “son capaces de todo”.

La acción de inconstitucionalidad, que denuncia la posible contradicción entre normas de carácter general y la Constitución Federal, fue presentada el martes pasado por diputados federales. Sin embargo, le mandatario federal les dijo que no tiene ningún aumento para oponerse.

-¿Creen que la tumbe la Corte? -cuestionó la prensa.

“Son capaces de todo, son capaces de todo, yo tengo muy mala experiencia, es que no están para defender a los trabajadores, no defienden al pueblo, están al servicio de las minorías, son parte de la asociación delictuosa que dominaba México. Pero bueno, y qué tal que yo me equivoque y me van a dar mi ‘tenga para que aprenda’, y me gustaría, me gustaría. Están como ahora que vi a los televisa, me dio gusto, una de cal por no sé cuantos de arena”, respondió.

López Obrador puso en contexto las reformas sobre pensiones de 1997 con Ernesto Zedillo y del 2007 con Felipe Calderón, señalando que redujeron las pensiones de los trabajadores hasta en 30 por ciento de su último salario.

Para reparar el daño a los trabajadores, el tabasqueño justificó la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que compensa la jubilación de los trabajadores, sobre todo los de menor ingreso, para que en algunos casos las cobren al 100 por ciento de su último salario.

Una de las fuentes de financiamiento del Fondo serán 40 mil millones de pesos que se acumulaban en las Afores por cuentas de trabajadores no reclamadas, pero también los recursos que se decomisen al crimen organizado y por adeudos con el ISSSTE.

“La sorpresa fue que ayer van a la Corte para que se declare inconstitucional el fondo de Pensiones. O sea, yo no sé, deberas, no los entiendo, porque dicen ‘a ver, se van a robar las afores, te van a dejar sin pensiones’ además de que es falso, es un dinero de los trabajadores para los trabajadores, es pensión para pensión. Si ese dinero se utilizará para construir una autopista, un tren, inclusive un hospital todavía podrían decir: ‘por qué usan mi dinero’, como antes, y más como antes que se utilizaba para apapachar a Aguilar Camín, pero es para los trabajadores”, dijo.

Beneficiados de la pensión bienestar, el próximo 1 de julio

El próximo 1 de julio saldrán los primeros beneficiados de la pensión, dijo López Obrador al presentar un listado sin nombres de 60 jubilados a los que beneficiarán a partir de esa fecha.

En el caso 43 de la lista, por ejemplo, expuso que el trabajador reportó en su último sueldo 7 mil 34.16 pesos, pero con la Ley de Pensiones de 1997 cobraría 3 mil 510.29 pesos, el 49.9 por ciento. Con el fondo, se compensaría al 100 por ciento.

“Esto es lo que quieren vetar, pero no hay ninguna razón, no argumentan, es oponerse por oponerse. Entonces, afortunadamente tenemos toda la información, yo creo que podríamos el día lunes tres se les traga todo”, dijo.

-¿Las Afores han colaborado o hay resistencia? -contestó.

“No, no hay resistencia, es que es un asunto legal, ellos lo saben, no ha habido ninguna resistencia de las afores, pero claro, estos son representantes, por telepatía entienden, no hace falta que les digan, además sino es oficial es oficioso.

“Ya se tiene para cubrir todo, nunca va a faltar, o sea, siempre va a haber la compensación, incluso… estamos juntando todos los recursos para que tenga el fondo siempre y ya están los tramites en el Banco de México y ya me habían informado que se había aceptado el fideicomisos”, dijo.

Dijo que la operación del Fondo ya se está trabajando con Haciendo y el Banco de México, pues ayer le informaron “de que iba avanzando, de que iba a estar para el 1 de julio, que de acuerdo a la ley es cuando comienza lo del Fondo de Pensiones para el Bienestar”.