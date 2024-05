“Gracias por haber sido parte de mi vida”, dice esposa del hombre que falleció en evento de MC en Nuevo León

Durante el cierre de campaña de la candidata Lorenia Canavati, de Movimiento Ciudadano en la alcaldía de San Pedro Garza García, y en el cual estuvo presente el aspirante a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, se encontraban Alejandro Gámez Sandoval, padrastro de José Jesús Torres Solís de 11 años de edad, quienes murieron durante el accidente al caer el escenario sobre ellos.

La familia entera acudió al evento político con el fin de escuchar y disfrutar de la música del grupo musical Bronco, María de la Luz Solís, madre de José Jesus y esposa de Alejandro Gámez, se encuentra reportada grave en la cínica 7 del IMSS. La familia jamás imaginó el trágico accidente, pues cuando estaban a la espera para ver al grupo musical que amenizaría el cierre los fuertes vientos derribaron el escenario.

Los fuertes vientos que se presentaron durante el evento dejaron un saldo de 9 fallecidos y 121 lesionados, algunos de ellos aún. permanecen hospitalizados. 2 de esos 9 pertenecían a la misma familia. La hija del hombre que falleció, Alejandra Gámez Escalera. asegura que su familia acudió al cierre de campaña de Lorenia Canavati en San Pedro, no por el evento político, si no para escuchar al grupo Bronco.

A Alejandra se le avisó por WhatsApp que su padre iba muy grave en camino al Hospital Universitario, donde falleció de un golpe en la cabeza. También en redes sociales Marylu Escalera, ex esposa de Alejando, el hombre que falleció durante el evento, publicó un mensaje de amor a su ex pareja y padre de sus hijos.

“Se que nuestras vidas no terminaron juntas como lo prometimos aquel día en el altar, hoy te fuiste, me dejaste al cuidado de nuestros hijos los voy a cuidar y ver por ellos como siempre lo platicamos, que si algún día uno de nosotros faltara, el otro cuidaría de ellos, también de nuestro nieto al que amabas con el alma. Vuela a donde Dios te lleve, gracias por haber sido parte de mi vida, gracias por el gran regalo que me dejaste Dios te de paz y descanso eterno hasta siempre”.

A través de redes sociales, Alejandra Gámez Escalera se despidió de su padre, dedicándole varias publicaciones sobre lo mucho que lo amaba y lo orgullosa que estaba de él, también aseguró que aún les faltaba mucho por vivir. Alejandro Gámez estaba divorciado y tenía dos hijos con su ex esposa, también se sabe que tenía un nieto al que en redes aseguran que adoraba.

Papito bello, no sabes cuánta tristeza me dejas, teníamos tantos planes, tantas cosas que nos faltaba vivir, hoy me dejas aquí con el corazón hecho pedazos, se qué estás descansando, y qué nos guiarás y cuidaras desde arriba, se me fue mi sener, mi compañero, mi psicólogo, el que siempre estaba para mí, estoy destrozada, si tan solo te hubieras quedado y no hubieras ido al evento, todo esto no hubiera pasado, te amo y te amare toda mi vi