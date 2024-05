"Él gritaba y gritaba que no quería morirse", dice testigo de niño Emiliano baleado en Paraíso | VIDEO

La madre, del niño Emiliano de 12 años de edad, quien fue asesinado a balazos en el municipio de Paraíso, Tabasco, la señora Claudia denunció que la delincuencia ya se salió de control y dijo que no confía en las autoridades.

Por su parte, el señor Manuel Almeida Gómez, quien fue testigo de los hechos, señaló que adolescente fue víctima de un intento de secuestro y tras zafarse de los agresores, le dispararon en al menos 3 ocasiones. "Él gritaba y gritaba que no quería morirse, pero falleció", narró el vecino.

En la casa donde ocurrieron los hechos, llegó la abuela del menor quien evitó mencionar su nombre, pero denunció que la ambulancia tardó más de media hora en llegar a atender al niño y que había mucha gente en la calle y nadie ayudó al menor.

AMLO lamenta asesinato de Emiliano

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó en la Mañanera de este jueves el asesinato del menor de edad, ocurrido el pasado martes en Paraíso, Tabasco, pero a la par también acusó que el caso se está aprovechando electoralmente para “magnificar” la violencia y afectarlo a él políticamente, más cuando el hecho ocurrió en su estado natal.

El jefe del Ejecutivo garantizó que seguirán las investigaciones del asesinato y se va a castigar a los responsables.

El presidente de la República dijo que se está investigando el caso y aprovechó para desmentir versiones que apuntan que el niño de 12 años fue asesinado al evitar el secuestro de su mamá.

“Eso no es cierto. Su abuelita habló, pero no tiene que ver con el supuesto secuestro de la madre... Básicamente fue a él, salió de la casa -esa es la información que tenemos- con tres personas que estaban en un cargo, creo que quisieron llevárselo a él y salió uno de ellos del carro y le dispararon, pero no sólo es lo del secuestro porque ayer se habló mucho de eso sin ninguna prueba”, declaró.