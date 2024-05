VIDEO: Detiene a sujeto con cámara oculta en zapato en la Feria de Puebla

La policía estatal detuvo a un hombre quien portaba una cámara de video en su zapato que usaba para grabar debajo de los vestidos y faldas de las asistentes a la Feria de Puebla 2024 el pasado 1 de mayo.

El sujeto fue identificado como Miguel N, presunto profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el área de artes plásticas, quien fue acusado de acercarse en repetidas ocasiones y colocando su pie izquierdo entre las piernas de varias chicas que traían falda.

Un asistente a la feria fue quien pidió la detención del sujeto y difundió el caso en redes sociales. “Señalamos a los oficiales que el sujeto portaba una cámara oculta en su tenis izquierdo y al realizar una inspección, efectivamente traía una cámara con la que el degenerado grababa debajo de las faldas de las chicas”.

Sigue leyendo:

Estos son los síntomas que puedes padecer si te muerde una araña violinista

IMÁGENES FUERTES: mujer lanza una bola de boliche a la cabeza de una joven y la noquea

En el Ministerio Público trataron de que se retirara la denuncia contra el acosador

La persona contó que tras denunciarlo con los policías estatales detuvieron al sujeto, sin embargo, en el Ministerio Público trataron de desanimarlo en su denuncia.

“Procedieron los oficiales a llevarlo a un módulo del juzgado cívico dentro del recinto, para posteriormente trasladarlo a las oficinas al Ministerio Público en el área de abuso sexual, donde las personas encargadas no fueron nada amables, además en diversas ocasiones me comentaban que era un proceso cansado y laborioso y que podía llegar a un acuerdo. A lo que me negué rotundamente”, sentenció el joven que realizó la denuncia.

Además, contó que la abogada del acosador le ofreció un acuerdo de 10 mil pesos a los que él rotundamente se negó. “Por supuesto que no, y me negué y comenté que seguiría el proceso para que este degenerado no esté libre”, finalizó.