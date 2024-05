Estudiantes de Veterinaria incluyen a sus perritos en su foto de graduación: VIDEO

Los egresados de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lograron acaparar la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a su peculiar foto de graduación pues resulta que para hacerla única y original decidieron incluir a sus perritos, por lo que este gesto no pasó desapercibido en redes sociales y las imágenes se hicieron virales en plataformas digitales.

El video en el que se mostró la peculiar foto de graduación de los alumnos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia fue difundido a través de los distintos perfiles oficiales en redes sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el cual, apenas y fue publicado se hizo viral por lo original de dicha postal.

Sigue leyendo:

Caballo recién nacido enternece TikTok con su reacción al ver un peluche idéntico a él: VIDEO

Perritos de la calle se hacen virales por refrescarse y jugar con el agua de una pipa: VIDEO

“Un ¡Goya! Con una suave dedicatoria de los egresados de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM”, se puede leer en la publicación realizada por “La Máxima Casa de Estudios”, la cual, en pocos minutos logró acumular miles de likes y millones de reproducciones en las distintas plataformas en las que fue difundida.

Así reaccionaron las redes a la peculiar foto de graduación de los egresados de Veterinaria de la UNAM

Como se dijo antes, el video en el que se mostró que los estudiantes de Veterinaria de la UNAM incluyeron a sus perritos hizo que miles de internautas se mostraran conmovidos y hasta estudiantes de la misma carrera se motivaron a replicar esta iniciativa en sus respectivas universidades por lo que la mayoría de comentarios generados en torno a dicho video fueron positivos, sin embargo, el hecho de que solo se incluyeran a perros en la postal también fue objeto de debate.

La foto de graduación de la Facultad de Veterinaria de la UNAM se hizo viral en plataformas digitales. Foto: TikTok: UNAM_MX

Al respecto, una de las estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia explicó que las autoridades universitarias no permitieron que participaran en el evento especies distintas a los perros debido a que podrían estresarse con mayor facilidad, lo cual, podría tener distintas consecuencias.

“Para toda la gente que hace comentarios sobre por qué no están presentes otras especies… 1. Patrimonio Universitario no autorizó la entrada de grandes especies (bovinos, equinos, etc.) a Islas ni a la explanada de Rectoría. 2. No hay gatos, no hay gallinas, no hay más especies porque muchos de estos animales se estresan fácilmente y como estudiantes de veterinaria somos conscientes de las consecuencias que puede ocasionar exponerlos a esto. No se va a perjudicar a los animales solo por una foto por más que nos hubiese gustado tener a más especies allí”, escribió una de las egresadas de la Facultad de Veterinaria de la UNAM.