Vecina de BJ denuncia eczemas en la piel por agua con olor a gasolina

La investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y vecina de la alcaldía Benito Juárez, Luciana Gandini, denunció la aparición de eczemas en la piel, lo que relaciona al agua con olor a gasolina que en días recientes se ha percibido en colonias como Del Valle, Nápoles y Nochebuena.

"Estos eczemas salieron en mi piel desde esta semana. Antes no tenía nada. Me bañé el martes antes de advertir el olor a gasolina y al terminar me ardió todo el cuerpo. En la tarde los bomberos verificaron que el agua de la cisterna tiene una capa grasosa", aseguró Gandini, quien se sumó a las denuncias que vecinos han realizado sobre la calidad del agua.

Después de los señalamientos de los vecinos, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) acudió a la zona "sin que ninguno emitiera olor extraño alguno en el momento de la toma". Personal especializado del Laboratorio Central de Control de Calidad del Agua de ese organismo realizó las inspecciones correspondientes y el levantamiento de muestras domiciliarias de agua para su análisis en las colonias Nonoalco, Nochebuena, Del Valle y Tlacoquemécatl, sin que ninguno emitiera olor extraño alguno en el momento de la toma.

Durante la inspección fueron monitoreadas las fuentes de abastecimiento de esta zona (cinco pozos y un tanque de distribución). El Sistema de Aguas reveló que los resultados permiten concluir que el agua que se suministra a través de la red, en las colonias referidas, es de buena calidad, apta para el uso y consumo humano, de acuerdo con lo establecido en la NOM-127-SSA1-2021.