Tepito: ¿qué significa el nombre del Barrio Bravo de la CDMX?

Tepito es uno de los barrios más populares de la Ciudad de México. Es una plaza históricamente dedicada al comercio, que conforme ha pasado el tiempo supo adecuarse a los intereses de las nuevas generaciones para hacerlas sentir atraídas a su magia, a sus misterios, a sus calles llenas de historia.

Hoy por es punto de encuentro perfecto para recorrer entre amigos, buscando algo que beber, algo que tomar. Una parada para la familia en busca de algunas buenas ofertas, y hasta central de comerciantes de otras partes de la República, quienes llevan su mercancía hasta el sur, hasta el norte, el bajío, el Golfo y el Pacífico. Últimamente, hasta visita obligada del turismo, y la joya de la corona de los influencers.

¿Qué significa Tepito?

Dentro de Tepito está uno de los más grandes tianguis. Crédito: YouTube

Tepito encuentra su significado en el náhuatl Teocaltepiton, teocalli que significa templo y tepiton que significa pequeño, es decir, podría traducirse como “templo pequeño”

¿Y qué hay en Tepito? De todo un poco. El Tianguis es, sin duda, una de las partes más emocionantes de todo el recorrido, y donde pueden entrar todos a una sana convivencia. Encontrarás puestos de todo tipo. Desde tenis o zapatos, hasta ropa interior, también pacas, chácharas, camisas, playeras, pantalones o aparatos electrónicos. Hay cobijas, hay bolsas, joyería, videojuegos, su comida o sus micheladas y un largo, pero muy largo etcétera. Puedes comprar piezas tanto al mayoreo como al menudeo.

Entre otras cosas, puedes recorrer la fortaleza, el deportivo conocido como Maracaná, incluso su altar al Angelito Negro, entre muchas otras cosas donde se recomienda asistir con un guía, un verdadero conocedor de Tepito. Si te sientes preparado para darte una vuelta por el barrio, entonces necesitas hacerlo definitivamente, no te arrepentirás.

¿Dónde se ubica el Barrio Bravo de Tepito?

Tepito está delimitado por las siguientes calles o avenidas: Eje 1 Norte (Granaditas) al sur, Eje 2 Norte (Canal del Norte) al norte, Av. Paseo de la Reforma al oeste y Eje 1 Oriente (Avenida del Trabajo) al oriente.

Puedes llegar a Tepito de diferentes maneras. La primera en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Tienes la Línea B a tu alcance, misma que recorre desde Buenavista y hasta Ciudad Azteca. Te tienes que bajar en las estaciones de Tepito o de Garibaldi/Lagunilla, tú eliges.

También puedes hacerlo con el Metrobús. La elegida es aquella Línea 7 que va de Indios Verdes hasta Campo Marte. Las estaciones que te acomodarán mejor son Glorieta de Cuitláhuac, Tres Culturas o Peralvillo. Tendrás que caminar algunas calles, pero no te vas a perder y explorarás la zona desde puntos diversos.

Por último, y la menos recomendable, es en automóvil o en motocicleta. Puedes dejarlo en algunas de las calles que rodean al barrio, pero no es muy recomendable porque hay muy pocos lugares, y los estacionamientos públicos tienden a llenarse rápido. Además, cuando manejas no te puedes echar una Gomichela. Si tomas no manejes.

