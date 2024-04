Adiós a TikTok: ¿qué pasará en México si EU prohibe la aplicación?

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el pasado miércoles 24 de abril, que firmó una nueva ley que prohibirá el uso la aplicación de TikTok en el país, esto en caso de que la compañía desarrolladora, ByteDance, se niegue a vender la plataforma. Esta noticia ha tomado por sorpresa a miles de usuarios de internet, no solo estadounidenses, sino también a internautas de México, quienes temen que esta regulación también afecte en tierras aztecas.

No es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos trata de prohibir la aplicación; durante la administración del expresidente Donald Trump, se intentó vetar TikTok, pero el caso no tuvo seguimiento y la popular plataforma china siguió operando en el país de forma habitual. Sin embargo, el Congreso y el presidente Joe Biden retomaron el tema hace unos meses y ahora se firmó la ley que prohibirá la red social en caso de que no sea vendida al gobierno estadounidense.

¿Qué pasará en México si EU prohibe TikTok?

TikTok es una aplicación muy popular en América Latina. Foto: pixabay.

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado - desde el año pasado - que el país no está interesado en prohibir el uso de la app, las regulaciones implementadas por Estados Unidos podrían afectar a los usuarios de América Latina, ya que TikTok dejará de estar disponible en las principales tiendas para descargar aplicaciones, según explican los amantes de la tecnología en redes sociales.

De acuerdo con el testimonio de los especialistas en tecnología, la prohibición de Estados Unidos también estaría contemplando que la aplicación de TikTok ya no esté disponible para descargarse en las tiendas oficiales de App Store y Google Play, de iOS y Android. En consecuencia, los países de América Latina se quedarían sin actualizaciones de la popular plataforma y se verían afectados por la ley estadounidense. Aunque, hasta ahora, se desconoce si la prohibición del gobierno estadounidense terminaría afectando a otros países del continente Americano.

¿Por qué EU intenta prohibir la aplicación de TikTok?

EU intenta prohibir la aplicación de TikTok. Foto: pixabay.

El gobierno estadounidense ha estado tratando de prohibir, o comprar, la aplicación china de TikTok, con el objetivo de resguardar la seguridad de los habitantes del país, esto debido a que temen que la app este recopilando información y datos personales de los usuarios estadounidenses; las autoridades sospechan que está información podría estar llegando al gobierno de China, lo que consideran que podría ser una amenaza.

Al respecto, la aplicación de TikTok ha negado, en repetidas ocasiones, que la información de sus usuarios este llegando al gobierno de China. La compañía que desarrolla la app ha asegurado que eso formaría parte de una violación a la libertad de expresión de las personas que están utilizando la red social. Actualmente, TikTok tiene solo 9 meses para decidir si será vendida al gobierno estadounidense o no.