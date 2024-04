Reforma a Ley de Amparo avanza en Comisión de Justicia de Cámara de Diputados

En la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados avanzaron las reformas a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, con 19 votos a favor 14 en contra y cero abstenciones, la cual, le quita facultades al Poder Judicial para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no pueda suspender leyes, reformas y obras públicas.

El documento del jefe del ejecutivo precisa que, tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso, las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales.

En la discusión, Paulina Rubio, del Partido Acción Nacional aseguró que esta iniciativa es la venganza del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha tenido que enfrentar la protección de la justicia por los daños, que señaló, se han registrado por la construcción del Tren Maya.

“Esto es la venganza del Presidente por las suspensiones que se la han concedido en el tema del Tren Maya, lo que no quieren los diputados de Morena pueda parar a la autoridad cuando se esté contraviniendo el interés social, ¿Y cuál es el interés social, pues el interés social, por ejemplo es que estén acabando con la selva con la construcción del Tren Maya; o por ejemplo, que estén contaminando el agua y lo que no quieren es que el Poder Judicial pare esa obra de inmediato, porque si no se para de inmediato, entonces los efectos que tendría esa obra ya no podrían repararse porque simplemente el daño ya está hecho”, expuso.

Previamente, el diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo, expresó que la propuesta que no se puede detener, contiene grandes beneficios para la nación, y es el comienzo de una gran Reforma Judicial, que se va a proponer por etapas.

“Es una reforma muy importante que comienza con una gran Reforma Judicial que vamos a proponer por etapas. Esto nos parece apenas el apéndice, el aviso de la Reforma Judicial, lo que queremos es que haya una real división de poderes, y una supremacía de un tribunal constitucional y le dejamos ese carácter a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, comentó.

Por Movimiento Ciudadano, la diputada trans, María Fernanda Félix señaló que “esta reforma lo que hace es dar permiso a las autoridades a vulnerar derechos, abusos de autoridad cosa que vemos todos los días gracias a la Guardia Nacional que ustedes crearon y que ahora le dieron a la SEDENA. La SEDENA no está capacitada en temas de Derechos Humanos. No podemos quitarle este recurso a los ciudadanos.

Antes la diputada del PRI, Sue Ellen Bernal, pidió que se cancelara la discusión de los dictámenes de Amparo y Amnistía, y propuso que se lleven a cabo parlamentos abiertos y revisar los temas antes de dictaminar.