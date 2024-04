El narco que llevó su fanatismo por Dragon Ball al usar la violencia y un apodo para ser temido

Como casi todos los narcotraficantes, Antonio Olalde, gustaba de presumir las cosas materiales que logró acumular gracias a sus actividades delincuenciales respaldadas por pertenecer a Los Caballeros Templarios, cártel fundado por el maestro de educación básica de Michoacán, Servado Gómez, alias “La Tuta”.

Olalde era una persona constante en publicar sus logros dentro del crimen organizado en las redes sociales; sin embargo, para el 28 de marzo de hace 10 años, el narco fanático de la serie de televisión Dragon Ball, dejó de postear imágenes en su cuenta de Facebook en donde además escribía mensajes de liderazgo.

Antonio Olalde estaba con "Los Caballeros Templarios". Foto: FB

El apodo que el narco se puso en honor a Dragon Ball

Antonio Olalde llevó su gusto por la caricatura al adoptar el nombre de uno de los personajes, pero no sería de alguno de los más populares, sino de uno que solamente salió en una película: “Broly”, el legendario super sayayin al que temía uno de los villanos de la serie, “Freezer”.

Aunado al nombre de pila del personaje de Dragon Ball Z, Broly utilizó el apellido de uno de sus actores favoritos, se trataba del histrión español Antonio Banderas. Así, “Broly Banderas” fue el alter ego del narcotraficante de los Caballeros Templarios tanto en las redes sociales como en su vida en el crimen organizado.

Broly apareció en Dragon Ball. Foto: Archivo

¿Qué reflexiones hacia del narco Broly Banderas?

De pronto el narcotraficante se volvió popular en las redes sociales por su nombre y por el contenido que compartía entre imágenes de las armas largas de fuego con las que operaba, exceso y su físico que enfatizaba en mostrar su ojos de color verde. No obstante también compartía textos sobre liderazgo y reflexión:

“LA EXCELENCIA De un líder, (sic) se mide por la capacidad para transformar los problema en oportunidades palabras de un sabio compañero, excelente viernes!!”. Broly Banderas.

Las reflexiones que Broly Banderas hacia en redes. Foto: FB

Asimismo, en otro posteo, Broly Banderas reflexionó sobre su trabajo, arremetió sobre injusticias dentro de la organización de gente que se gana un mejor puesto por ser “barberos”, precisó:

“Si tengo coraje y estoy muy sentido de como me han tratado por que he dado lo mejor de mí en este trabajo, lo mejor para que vean mi de desempeño a llegar a ser alguien grande esa es mi mi meta, y digo es porque aún no me rindo”, escribió Broly Banderas al sentirse mal por no reconocer su desempeño donde agregó:

“Pero cada día me desilusionada más y más porque al parecer aquí ya no es quien le echa más ganas ni quien trabaje más, si no quién es más chismoso o barbero algo que afortunadamente gracias a mis padres no tengo porque ellos me enseñaron el valor, entrega y a no rendirnos por más feo sea el camino o cual sean los obstáculo siempre adelante con la frente en alto y no andar envidiando a otros si no ser mejores que otros, al parecer hay tanta gente corriente q no sabe hacer”, precisó.