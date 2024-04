Marea roja en Manzanillo no es tóxica para humanos, informa la Coespris

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) informó que se detectó un evento de marea roja en bahías de Manzanillo, que no es de naturaleza tóxica; es decir, no representa riesgo para las personas que ingresan a las aguas marinas ni para la salud de la población en general.



En un comunicado explicó que este fenómeno natural no ha impactado en zona de playa ni en áreas de almacenamiento de moluscos bivalvos como almejas, mejillones, callo de hacha y en general los que tienen concha, aun cuando puede generar mortandad de peces y otras especies marinas por asfixia u obstrucción de las branquias.

El fenómeno puede generar mortandad solo a cierta cantidad de peces



Marea roja no es tóxica: Coespris

Aunque no se trata de un evento tóxico, se recomienda evitar el consumo de moluscos bivalvos a pie de playa o puestos ambulantes, y de hacerlo que sea en lugares debidamente establecidos y regulados por la autoridad sanitaria.



La Coespris anunció que continuará la vigilancia estrecha de manera conjunta con la Décima Región Naval, a través del Instituto Oceanográfico del Pacífico, a fin de dar seguimiento puntual a este evento y vigilar su evolución.

Coespris continuará la vigilancia en el mar

