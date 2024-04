AMLO acusa a Afores de no entregar al IMSS las pensiones no reclamadas

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que las Afores “están enseñando el cobre” porque no quieren entregar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el dinero de las cuentas individuales no reclamadas de los trabajadores, aunque por ley deben hacerlo.

El reclamo desde Palacio Nacional, en la ‘mañanera’ de este viernes, se lanza en medio de la discusión en el Congreso de la reforma para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que obligaría a las Afores a transferir los recursos de trabajadores no reclamados, que se calculan en más de 40 mil millones de pesos.

“Qué es lo que estamos notando, porque están enseñando el cobre, que no quieren entregar al seguro social esas pensiones no reclamadas y las están administrando ellos, esto es todo”, dijo.

El mandatario también reiteró que la reforma “es para beneficiar a los trabajadores, no para perjudicarlos”; rechazó que el propósito del gobierno es robar a los trabajadores y pidió respeto.

“No estamos aquí nosotros para perjudicar a los trabajadores, estamos para beneficiar a los trabajadores, así de claros. Los que roban son otros, no están aquí, no somos nosotros, para que empecemos a respetarnos, no somos iguales”, dijo.

De manera contraria, recalcó que las Administradoras no quieren transferir el dinero al IMSS para que “sude” a su favor.

“Nada más que ese dinero que no se reclama por ley lo debe de cuidar el Seguro Social y no las afores, que deben de entregar ese dinero no reclamado al Seguro Social para que el seguro sea el custodio y que garantice que el trabajador ese le entregue”, dijo.

